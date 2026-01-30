快訊

2026最大的敵人不是王世堅？「民調大贏」蔣萬安說話了

一旁就是加油站！台中北屯寢具店大火 消防多個分隊灌救中

呂秋遠逼墮胎、離職判賠60萬 女律師林沄蓁落淚：謝謝法官看到真相

聽新聞
0:00 / 0:00

金正恩女兒豈是凡人能碰？北韓國防相碰觸金珠愛 一度傳遭肅清

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
在這張北韓官媒朝中社攝於5日，並於6日透過 KNS 發布的照片中，北韓領導人金正恩（中）在悼念赴俄羅斯參戰士兵而興建的紀念館施工現場種樹。紅圈處標示的是相關畫面中引發關注的瞬間。法新社
在這張北韓官媒朝中社攝於5日，並於6日透過 KNS 發布的照片中，北韓領導人金正恩（中）在悼念赴俄羅斯參戰士兵而興建的紀念館施工現場種樹。紅圈處標示的是相關畫面中引發關注的瞬間。法新社

北韓官媒近日公開一段影像，畫面中可見國防相努光鐵疑似觸碰國家領導人金正恩女兒金珠愛的背部，引發外界揣測他恐因此面臨遭肅清的風險。不過，根據朝中社隨後的報導，努光鐵至少目前仍「健在」。

南韓中央日報報導，專門報導北韓消息的媒體《Daily NK Japan》25日重新檢視相關畫面。引發爭議的影像拍攝於5日，當天金正恩正視察為悼念派往俄羅斯參戰士兵而興建的紀念館工地，女兒金珠愛、妻子李雪主、妹妹金與正以及外務相崔善姬一同參與植樹作業。

根據報導，金珠愛與父親金正恩一同參與植樹活動，並親自拿起鏟子。金正恩拿著鏟子作業時，金珠愛站在後方。此時，努光鐵走近金珠愛，輕拍她的背部兩次，隨後以手勢示意她向前。

在後方目睹這一幕的李雪主隨即走向金珠愛。畫面隨後切換，可見金珠愛已移動到努光鐵對面、靠近金正恩的位置，並加入鏟土作業。Daily NK Japan總編輯高英起（音）分析指出，在北韓，非血緣關係人士觸碰身為最高領導人家族「白頭血統」的身體極為罕見，「很可能被視為不敬行為」。

高英起表示，據了解，金正恩在正式活動結束後會反覆觀看相關影片，嚴格檢視幹部的態度與言行；過去也曾有不少幹部，據傳因在會議中打瞌睡或表現出不當態度而遭處決。他並引述高層脫北者與情報體系人士的看法指出，若這段影片在審查過程中被視為問題，隨著北韓在勞動黨全國代表大會舉行前出現人事調整與肅清動向，努光鐵的地位可能受到影響。

不過，Daily NK Japan 27日進一步報導指出，努光鐵25日仍陪同金正恩視察萬壽台創作社，並出席指導表彰派往俄羅斯士兵的雕塑製作場合，但僅憑此一活動，仍不足以斷定他已安然無恙。

Daily NK Japan指出，在獨裁體制下的北韓，最高領導人的「信任」並非建立在法律或制度之上，而是高度受其情緒起伏與政治考量左右。昨日仍受重用的幹部，僅因些微失誤或權力鬥爭餘波，轉瞬之間遭到清算，並非稀奇之事。

金正恩 北韓 幹部

延伸閱讀

美襲委國擒馬杜洛 反成金正恩夢魘？前北韓外交官：是最糟糕的情境

金正恩：北韓將公布下一階段核威懾計畫

北韓官媒：金正恩視導烏克蘭戰場陣亡士兵雕像創作

1理由突擊勞動者休養所女湯 金正恩讓婦人們羞紅了臉

相關新聞

金正恩女兒豈是凡人能碰？北韓國防相碰觸金珠愛 一度傳遭肅清

北韓官媒近日公開一段影像，畫面中可見國防相努光鐵疑似觸碰國家領導人金正恩女兒金珠愛的背部，引發外界揣測他恐因此面臨遭肅清...

國家不想看見的「鬼」：泰國當代政治中的幽靈

影片開頭未久，藝術家道出自己是在泰北遇見那個幽靈之後，便開始轉述幽靈所說的故事，而後出現非常關鍵的一句話：國王派出軍隊尋找幽靈，卻發現幽靈已與世間融為一體，甚至直接出現了穿軍服的人四處搜捕的畫面。若知道泰國官方長期以來指涉異議分子的用語習慣　，此呈現所指為何便呼之欲出，也召喚出賦形於泰國當代政治的「鬼魅」、「幽靈」。

習近平可能應邀訪英 下議院議長：不得進入國會

英國首相施凱爾在北京與中國國家主席習近平會談後，首相發言人今天回應隨行媒體提問時透露，習近平不排除將應邀訪英。英國國會下...

兔死狗烹！伊斯蘭國已滅 美棄庫德盟友挺敘利亞新政府

庫德族主導的「敘利亞民主力量」（SDF）民兵，一直是美國對抗伊斯蘭國（IS）最重要盟友。但如今IS幾乎被消滅，美國轉身背棄SDF，全力支持一年多前打下大馬士革的敘利亞總統夏拉政府。SDF不滿遭美國背叛，且失去靠山後面對政府軍正節節敗退。 十多年來，SDF一直是美國在敘利亞最親密的盟友，除了並肩對抗IS，還負責守衛美軍基地，並管理關押數萬名激進分子及其家屬的拘留營與監獄。

日本分娩全額補助恐拖垮地方醫院 危機能給台灣借鏡？

搶救少子化，日本政府再下猛藥，計畫在新財年也就是今年4月起，將「自然分娩費用」全額納入公保，患者自付額降為零，看似準媽媽的福音，知名產科醫師杉本雅樹卻警告，此一「德政」恐激起地方醫院倒閉潮！對於同樣面臨少子化挑戰的台灣，有何值得借鏡的地方？

伊朗暴動積怨哪來的 為何中東國家都怕它垮台、投鼠忌器？拆解背後原因

伊朗正陷入1979年伊斯蘭革命以來最嚴重的社會動亂，過去一年來高達50%的高通膨率是引發民怨的最後一根稻草，因為伊朗貨幣里亞爾（Rial）大貶值...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。