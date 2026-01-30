快訊

習近平可能應邀訪英 下議院議長：不得進入國會

中央社／ 倫敦29日專電
中國國家主席習近平。（新華社資料照片）
中國國家主席習近平。（新華社資料照片）

英國首相施凱爾在北京與中國國家主席習近平會談後，首相發言人今天回應隨行媒體提問時透露，習近平不排除將應邀訪英。英國國會下議院議長已表態，習近平不得進入國會大廈，也不會應邀對國會發表演說。

下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）告訴媒體，身為議長，他是議員的守護者，有責任保護議員免受制裁。在有英國國會議員遭北京制裁的情況下，允許習近平踏入議員的工作場所，將是個錯誤。

北京當局2021年3月以散布關於新疆人權情勢的「虛假訊息」為由，對英國國會5位下議院議員和2位上議院議員施加制裁。當年9月，上、下議院議長同時宣布，只要還有英國國會議員遭制裁，即禁止中國官方代表進入英國國會大廈。

中國官媒今天在施凱爾與習近平會談後發布訊息提到，「英方願同中方共同推動兩國立法機構等各界加強交往」。施凱爾和首相府發言人隨後回應媒體詢問表示，英方已在敦促北京解除對國會議員制裁方面「取得進展」。

至於施凱爾是否樂見習近平訪問英國，發言人告訴隨行媒體，施凱爾已表明，「重置」（reset）對中關係、讓英中關係脫離「冰河時期」，對英國民眾和企業有益；施凱爾此次訪中、與習近平舉行峰會，不是「一次了結」的事。

這意味英方不排除讓習近平應邀訪英。一旦成行，這將是繼2015年所謂英中關係「黃金時代」後，習近平再度訪問英國。不過，首相發言人也提到，相關安排將在確定後，以正常方式發布。

施凱爾28日抵北京訪問，這是睽違8年後，再度有現任英國首相訪中。他30日將前往上海，31日轉往日本，隨即返英。

施凱爾29日與習近平、國務院總理李強等人舉行雙邊會談，是此次訪中行的重頭戲。雖然英國官方一再強調，與中方就意見分歧之處進行「坦率」、「有意義」對話很重要，但無論是在會談登場前，以不願事先多言為由，或是會談結束後接受媒體採訪，施凱爾皆避免明確回應，是否曾向中方主動關切「黎智英案」、烏克蘭戰爭、新疆人權情勢等敏感議題。

回應媒體詢問，施凱爾說，一如合理預期，英方曾提及「那些議題」，並與中方進行「相互尊重」的討論。

首相發言人後來向隨行媒體表示，與習近平會談時，施凱爾曾提及黎智英、新疆、英國國會議員遭制裁，以及烏克蘭。黎智英是英國公民。

儘管如此，發言人仍迴避進一步說明，施凱爾是在什麼情境下，以何種方式和措辭向中方表達立場。媒體關切，英方是否曾確實向中方施壓，或僅抱持「有提到就好」的心態。針對攸關歐洲安全的烏克蘭戰爭，發言人也迴避說明，施凱爾是否曾敦促習近平向發動侵略的莫斯科當局施壓，或者要求中國企業停止支援俄羅斯軍工業。

首相府在施凱爾與習近平會談後發布的新聞稿中，僅指出施凱爾曾向中方提及英方關切的領域，但未具體舉例說明，何謂「英方關切的領域」。中方的新聞稿提到台灣；據中國外交部發布的訊息，施凱爾表示，英國在台灣問題上長期奉行的政策沒有改變，也不會改變。英國媒體報導和官方資訊發布則未見觸及台灣或台灣海峽。

據英國隨行媒體報導，施凱爾今天在北京人民大會堂與習近平相處約3小時，包括80分鐘的雙邊正式會談、20分鐘的一對一會談，並共進約1小時午餐。

雙邊正式會談的實際時間長度約為表定時間的2倍。施凱爾證實，在以上3項互動安排之中，超時的是雙邊會談。根據報導，在一對一會談期間，施凱爾和習近平分別由國家安全顧問鮑爾（Jonathan Powell）和外交部長王毅陪同。

與施凱爾交談時，習近平除了再次展現自己對足球的興趣，並提到他熱愛英國文豪莎士比亞（WilliamShakespeare），莎士比亞作品全集中譯本是他最喜愛的讀物之一。

由於習近平據稱是英格蘭超級足球聯賽曼徹斯特聯隊（Manchester United）球迷，英方事先準備了曼聯球員簽名足球，交由施凱爾致贈習近平。簽名足球是在曼聯近日與英超兵工廠隊（Arsenal）對決後取得。施凱爾是兵工廠隊知名「鐵粉」；然而，在該場賽事，曼聯以3比2的比數擊敗兵工廠隊。

英國首相府今天發布施凱爾訪中行帶來的一系列「利多」，包括中國同意調降蘇格蘭威士忌進口關稅稅率，由10%下修至5%。

首相府表示，以金額計，中國目前是蘇格蘭威士忌第10大出口市場；中國調降進口稅率，在未來5年，這可望為英國經濟創造2億5000萬英鎊（約新台幣108億）收入。

不過，蘇格蘭威士忌協會（Scotch WhiskyAssociation）發布的統計資料顯示，台灣是蘇格蘭威士忌第4大出口市場。

另一項今天獲較多關注的「利多」是中國擬對英國護照持有人單方面實施免簽；未來英國民眾赴中，只要停留不超過30天，都可享有免簽待遇，但施行日期待定。

在此之前，中國已陸續對近50個國家單方面實施免簽，僅在歐洲地區即超過30國。

