烏情報局：金融壓力扛不住 俄對中出口黃金暴增9倍

中央社／ 基輔29日專電

烏克蘭對外情報局（SZRU）今天表示，俄羅斯去年出口至中國的黃金金額達32.9億美元（約新台幣1033億元），黃金出口總量較2024年增長9倍，研判與俄國受西方制裁、海外儲備遭凍結及經貿受限等金融壓力有關。

情報局指出，俄羅斯去年對中國出口黃金25.3噸，其中12月單月出口近10噸，占全年近4成。截至今年1月，俄羅斯國家財富基金（National Wealth Fund）中，由中央銀行持有的黃金僅剩160.2噸，較2022年5月俄烏戰爭初期的554.9噸大幅下滑。

彭博報導，俄羅斯為全球第2大黃金生產國，年產量約300噸，但2022年起不再被倫敦金銀市場協會接受，失去重要銷售管道。情報局認為，在西方制裁、海外儲備遭凍結及經貿往來受限下，俄羅斯被迫將黃金出口轉向亞洲，中國成為主要市場。

情報局指出，俄羅斯面臨通膨壓力及稅基縮小，今年恐陷入經濟衰退。近來金價創新高，黃金出口驟增，顯示俄方試圖在財政年度尾聲縮小預算缺口。

烏克蘭對外情報局常務副局長盧霍夫斯基（OlehLuhovskyi）24日表示，克里姆林宮計畫於今年上半年出售約190億美元的黃金及貴金屬儲備填補赤字。他指出，俄羅斯2025年燃油收入年減24%，已3度修正預算案，赤字擴大5倍。

俄羅斯自2006年起逐步增加黃金儲備，並在2014年併吞克里米亞後進一步擴大，作為因應國際制裁的手段。

彭博引述俄羅斯央行數據指出，去年底俄羅斯黃金儲備約3260億美元，占外匯儲備約4成，並證實透過國家財富基金對外出售黃金。獨立媒體梅杜扎（Meduza）則指出，阿拉伯聯合大公國為俄羅斯黃金重要轉運站，推測大量黃金最終流向中國。

此外，盧霍夫斯基表示，中國為俄羅斯提供替代國際交易管道，包括加密貨幣及連結人民幣跨境支付系統（CIPS）等，中俄目前在經濟、國防工業、交通及創新等領域合作超過60項，總值逾1000億美元。

僅在2025年，俄羅斯從80多家註冊於中國的公司，採購約4萬種電子零組件，包括晶片與發電設備，用於飛彈、無線電等軍工產品。

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）28日報導，有證據顯示中國向俄羅斯出售價值103億美元的技術與設備，並指俄方使用中國製電腦數值控制（CNC）工具機，生產可搭載核彈頭的「榛樹」（Oreshnik）極音速中程飛彈，以及類似「見證者」系列的無人機。中國外交部否認相關指控。

俄羅斯 黃金 俄烏戰爭

相關新聞

國家不想看見的「鬼」：泰國當代政治中的幽靈

影片開頭未久，藝術家道出自己是在泰北遇見那個幽靈之後，便開始轉述幽靈所說的故事，而後出現非常關鍵的一句話：國王派出軍隊尋找幽靈，卻發現幽靈已與世間融為一體，甚至直接出現了穿軍服的人四處搜捕的畫面。若知道泰國官方長期以來指涉異議分子的用語習慣　，此呈現所指為何便呼之欲出，也召喚出賦形於泰國當代政治的「鬼魅」、「幽靈」。

兔死狗烹！伊斯蘭國已滅 美棄庫德盟友挺敘利亞新政府

庫德族主導的「敘利亞民主力量」（SDF）民兵，一直是美國對抗伊斯蘭國（IS）最重要盟友。但如今IS幾乎被消滅，美國轉身背棄SDF，全力支持一年多前打下大馬士革的敘利亞總統夏拉政府。SDF不滿遭美國背叛，且失去靠山後面對政府軍正節節敗退。 十多年來，SDF一直是美國在敘利亞最親密的盟友，除了並肩對抗IS，還負責守衛美軍基地，並管理關押數萬名激進分子及其家屬的拘留營與監獄。

日本分娩全額補助恐拖垮地方醫院 危機能給台灣借鏡？

搶救少子化，日本政府再下猛藥，計畫在新財年也就是今年4月起，將「自然分娩費用」全額納入公保，患者自付額降為零，看似準媽媽的福音，知名產科醫師杉本雅樹卻警告，此一「德政」恐激起地方醫院倒閉潮！對於同樣面臨少子化挑戰的台灣，有何值得借鏡的地方？

伊朗暴動積怨哪來的 為何中東國家都怕它垮台、投鼠忌器？拆解背後原因

伊朗正陷入1979年伊斯蘭革命以來最嚴重的社會動亂，過去一年來高達50%的高通膨率是引發民怨的最後一根稻草，因為伊朗貨幣里亞爾（Rial）大貶值...

德國總理：我們不是川普的下屬！

（德國之聲中文網）在大國競爭的新世界裡“寒風凜冽”，德國總理梅爾茨在施政聲明中這樣總結當前的局勢。 梅爾茨用了約半小時的時間描述了新出現的世界秩序。在這個世界秩序中，權力成為了決定性因素。在這個

川普稱哈瑪斯將解除武裝 加薩和平協議關鍵

美國總統川普今天表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）將會放下武器，儘管此一武裝組織尚未證實，但若成真，將...

