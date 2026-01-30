川普稱俄同意暫停對烏開火 澤倫斯基：盼美確保承諾

快訊

烏克蘭能源設施持續遭俄羅斯攻擊，全國多地在嚴冬中面臨供電與供暖困境。美國總統川普表示俄國總統普丁（VladimirPutin）同意暫停攻擊基輔一週，烏克蘭總統澤倫斯基對於美方斡旋表示感謝，並盼相關承諾能確實落實。

川普（Donald Trump）稱要求俄羅斯總統普丁暫停對基輔等城市開火，為期一週，已獲對方同意。澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）29日在例行演說中指出，希望美方能確保相關協議執行，「今晚及未來幾天，我們的能源設施與各城市情況將能反映實際狀況」。

澤倫斯基指出，空襲對基輔造成的影響尤為嚴重，特別是在供暖方面，目前仍有超過450棟建築未恢復暖氣，全國多地情勢也令人憂心，包括東北部哈爾科夫（Kharkiv）州，以及札波羅熱（Zaporizhzhia）、敖德薩（Odesa）、蘇米（Sumy）與切爾尼戈夫（Chernihiv）等地，多數地區仍每天發生停電情況，能源工作人員正日以繼夜搶修。

面對全國性能源危機，澤倫斯基表示，政府已向住宅大樓提供補助資金，並提供零利率貸款，協助商戶購置發電機。烏克蘭境內多個志願組織也設立臨時廚房供應熱食，並提供臨時淋浴設施，協助民眾度過寒冬。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）宣布，將向烏克蘭提供1.45億歐元（約新台幣54.4億元）緊急援助，用於提供食物、飲用水、收容所、金錢援助、心理支持及藥物等。委員會上週也宣布，將提供447部發電機，協助醫院、收容所及關鍵基礎服務設施。

此外，多國持續向烏克蘭提供支援。日本捐贈140部中小型發電機、60部中小型變壓器、2套流動汽電共生系統等設備；德國提供流動汽電共生系統及組合式鍋爐等設備；義大利則捐贈工業鍋爐與發電機等設備。美國、英國及法國等國也陸續提供相關物資援助。

俄羅斯9日起對基輔發動大規模空襲，一度造成首都約7成地區停電，全國能源領域進入緊急狀態，加上氣象預報氣溫持續驟降，民眾生活面臨嚴峻考驗。

