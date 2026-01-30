瑞士擬上調增值稅 補足國防軍備支出

根據瑞士聯邦委員會估算，為因應國家最新安全情勢，日前所規劃的軍費支出已不足。自2028年起強化國家安全將需要額外約310億瑞郎。將藉由一項為期10年的增值稅上調0.8%來補足這筆額外支出，但是否通過須交由全民公投表決。

由於全球安全威脅情勢持續升高，歐洲周邊地緣政治風險加劇，瑞士計劃在2032年前逐步提高國防預算，現行軍費支出占國內生產毛額（GDP）約1%，已被認為不足以因應未來的安全挑戰。瑞士國防部長費斯特（Martin Pfister）28日召開記者會直言：「如果明天爆發戰爭，我們將毫無準備。」

費斯特指出，面對日益複雜的威脅環境，不僅軍隊本身需要更多資源，所有肩負國家安全任務的民用聯邦機構同樣面臨財務壓力，包括情報單位、警察系統及邊境防衛機構等。他強調，瑞士必須全面強化安全體系，才能確保國家在突發危機中具備基本的防衛與應變能力。

為此，聯邦委員會規劃加強軍備投資，相關資金來源將透過調高增值稅來籌措，並限定為期10年、專款專用於國防與安全相關支出。不過，由於增值稅調整涉及憲法修改，該方案依法必須交付全民公投，最終決定權將由全國選民與各州共同表決。

費斯特表示，希望選民能理解在當前國際局勢下，適度加稅以確保國家安全的必要性。這項增值稅調整案預計將於2027年夏季全民公投，瑞士國防部則須在今年3月底前完成具體方案設計，並提交國會審議，相關討論可能於今年冬季國會會期正式展開。

瑞士媒體每日廣訊報（Tages-Anzeiger）指出，不論未來公投結果如何，軍方目前已著手重新檢視並調整未來數年的軍備採購優先順序，以確保資源能集中用於最迫切的防衛需求。

根據官方規劃，2026年至2027年期間，軍備採購的重點將放在中、短程地面防空系統，以及反制迷你無人機相關裝備。同時，資訊科技建設、網路防護能力及電磁偵察與電子反制等領域投資，也被列為優先發展項目，以提升瑞士整體防衛與安全韌性。