快訊

不滿被吵醒…台南廚師猛刺隔鄰房客「至少36刀」 殺人罪聲押獲准

台64線丟包案死者遭抹黑 政大學務長憤怒：他是我們想培養的人才典範

國造蜂眼雷達升級鷹眼 美製哨兵雷達登台互別苗頭

美國施壓 委內瑞拉石油業外人投資限制鬆綁

中央社／ 卡拉卡斯29日綜合外電報導

委內瑞拉國會今天通過石油與天然氣修正案，鬆綁石油產業的投資限制，讓外國私營企業投資有更多保障，這項修法是回應美國的要求。

美國推翻馬杜洛（Nicolas Maduro）政權後，委內瑞拉國會今天通過油氣法修正案。原法案早在2006年立法，當時是為加強國家對龐大石油資源的掌控，並限制私人投資。

國會議長荷黑．羅德里格斯（Jorge Rodriguez）今天在表決時表示：「苦難過後，好事將會到來。這項修法，是獻給歷史，也是為了將來。」 荷黑是委國臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）的兄長。

法新社報導，美國本月初推翻馬杜洛後，持續向卡拉卡斯政府施壓，要求取得委內瑞拉已探勘的石油儲量，那是全球最大的石油儲藏。

美國總統川普（Donald Trump）表示，華府現在「掌控」委內瑞拉，羅德里格斯將會「交出」數百萬桶石油，並以市價出售。

羅德里格斯原是馬杜洛的副總統，現為過渡時期領導人，她迅速與川普政府簽定石油協議，並向國會提出油氣法修正案，如今國會通過，此案將由臨時總統簽署生效。

●重振委國石油業

委內瑞拉擁有全球約1/5的石油儲量，過去曾是美國主要原油供應國，直到2007年，時任總統查維斯（Hugo Chavez）強化國家掌控權，多家美國企業因此撤離。

因多年投資不足，加上貪腐、管理不善，美國自2019年起實施制裁，讓委國石油業一蹶不振。2025年委國石油日產量為120萬桶，與本世紀初的日產300萬桶相去甚遠。

埃克森美孚（Exxon Mobil）、康菲石油（ConocoPhillips）因拒絕讓委國國營事業取得多數股權，早在2007年相繼撤出。而雪佛龍（Chevron）在制裁特別豁免之下，是目前唯一在委內瑞拉持續營運的美國公司。

如今修正後的新法規，將給予私營業者更多保障，包括政府放棄對石油開採權的全面掌控、降低稅賦，允許私人企業在沒有政府參與下開採石油、配銷與出售，也可將資產轉讓給其他私營業者。

此外，修正案規定，石油稅賦上限為毛營收的15%，權利金最高僅為30%。

石油分析師莫納第（Francisco Monaldi）表示：「這顯然徹底拆除過去查維斯的石油經管理模式。」但他也指出，委國政府仍保有核發合約的部分裁量權。

美國 委國 委內瑞拉

延伸閱讀

美捕馬杜洛後首聽證 魯比歐：無進一步軍事計畫

美襲委國擒馬杜洛 反成金正恩夢魘？前北韓外交官：是最糟糕的情境

消失17個月 委國反對派要角索洛札諾現身談轉型

不滿美國施壓 委內瑞拉臨時總統：受夠華府指令

相關新聞

日本分娩全額補助恐拖垮地方醫院 危機能給台灣借鏡？

搶救少子化，日本政府再下猛藥，計畫在新財年也就是今年4月起，將「自然分娩費用」全額納入公保，患者自付額降為零，看似準媽媽的福音，知名產科醫師杉本雅樹卻警告，此一「德政」恐激起地方醫院倒閉潮！對於同樣面臨少子化挑戰的台灣，有何值得借鏡的地方？

伊朗暴動積怨哪來的 為何中東國家都怕它垮台、投鼠忌器？拆解背後原因

伊朗正陷入1979年伊斯蘭革命以來最嚴重的社會動亂，過去一年來高達50%的高通膨率是引發民怨的最後一根稻草，因為伊朗貨幣里亞爾（Rial）大貶值...

德國總理：我們不是川普的下屬！

（德國之聲中文網）在大國競爭的新世界裡“寒風凜冽”，德國總理梅爾茨在施政聲明中這樣總結當前的局勢。 梅爾茨用了約半小時的時間描述了新出現的世界秩序。在這個世界秩序中，權力成為了決定性因素。在這個

川普稱哈瑪斯將解除武裝 加薩和平協議關鍵

美國總統川普今天表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）將會放下武器，儘管此一武裝組織尚未證實，但若成真，將...

航母艦隊中東就位…川普嗆動武 伊朗回敬：軍隊已扣上扳機

美國總統川普廿八日在社群平台發文，呼籲伊朗盡速「回到談判桌」，商定一份公平公正的協議放棄發展核武，並強調「時間所剩不多」...

憂火燒到自己 中東盟友反對美動武：苦果最終還是要我們吞

路透廿九日引述多名消息人士報導，儘管以色列與阿拉伯官員指出，單憑空中武力無法推翻伊朗神權統治，美國總統川普仍在考慮對伊朗...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。