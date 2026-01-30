快訊

英媒：中國給英公民30天入境免簽 蘇格蘭威士忌關稅減半

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
英國首相施凱爾訪問中國行第二天獲得免簽及蘇格蘭威士忌關稅減半的贈禮。圖為當天他在中英企業家委員會上致詞。 路透社
英國首相施凱爾訪問中國行第二天獲得免簽及蘇格蘭威士忌關稅減半的贈禮。圖為當天他在中英企業家委員會上致詞。 路透社

英國天空新聞台（Sky News）報導，英國首相施凱爾訪陸行取得的第一個重大成果，儘管這可以說是唾手可得的， 中國表示，將允許英國公民免簽入境中國，停留時間最長可達30天。施凱爾並說服中國將蘇格蘭威士忌進口關稅減半，此舉將在五年內為英國企業帶來 2.5 億英鎊的收益。

報導稱，施凱爾訪陸的第一個完整工作日卻非常精彩。其中包括會見中國國家主席習近平主席和國務院總理李強，參加了音樂招待會，參觀了一座歷史悠久的宮殿，並主持了一場商務招待會。

報導稱，中國表示，將允許英國公民免簽入境中國，停留時間最長可達30天。這將使英國與近 50 個國家保持一致，其中包括歐洲的大多數國家。它還應該能夠促進該國的商業活動和旅遊業發展。

報導稱，首相又取得一場勝利，政府與中國簽署了 10 項協議，涵蓋從英國出口和食品安全標準到建立雙邊服務夥伴關係等各個方面。施凱爾在英中貿易全國委員會會議上告訴與會的執行長和公司董事長，他希望看到英國與世界第二大經濟體建立「成熟的關係」。換句話說，他表示希望兩國「在保留分歧的同時追求共同目標」。

報導指出，施凱爾成功說服中國將蘇格蘭威士忌進口關稅減半，據說此舉將在五年內為英國企業帶來 2.5 億英鎊的收益。而當天早些時候，阿斯特捷利康的老闆宣布，該公司將在2030年前向中國投資104億英鎊。

不過，報導指出，除了與習近平談論貿易之外，斯塔默還堅稱他「提出了」中國對俄羅斯入侵烏克蘭戰爭的戰略支持、對維吾爾族人的人權侵犯以及被監禁的英國公民和民主活動家黎智英的案件。

據天空新聞了解，那次談話內容充實，並非只是順帶提及。這或許也是兩位領導人雙邊峰會時長超出原計畫近一倍的原因之一。

報導說，施凱爾的訪問也頗具看點。他參加了北京故宮的導覽遊，故宮是世界上現存保存最完好的皇家宮殿建築群。首相也檢閱了由中國陸軍、海軍和空軍官兵組成的儀仗隊，同時一支樂隊演奏了英國國歌。報導稱，他們終於知道了兩位領導人互贈的禮物—— 兵工廠（英超的其中一支職業足球隊）球迷(指施凱爾)送給習近平一個比賽用球，而習則送他一座銅馬雕像和一些笛子。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

