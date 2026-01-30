極端低溫將襲烏克蘭 川普稱俄同意暫停攻擊基輔一週

烏克蘭將面臨極端低溫，美國總統川普今天表示，他要求俄羅斯總統普丁暫停對基輔等城市開火，為期一週，已獲對方同意。川普特使魏科夫則說，在終結俄烏戰爭方面，「取得許多進展」，約一週後將再舉行相關會談。

烏克蘭英文媒體基輔郵報（Kyiv Post）今天報導，烏克蘭正準備迎來一波極端寒流，未來幾天部分地區氣溫可能降至攝氏零下30度。緊急救援人員正加緊腳步搶修因俄羅斯攻擊而受損的暖氣和電力設施。

川普（Donald Trump）今天在內閣會議上表示，有鑒於烏克蘭將面臨極端低溫，他已要求俄國總統普丁（Vladimir Putin）暫停向烏克蘭首都基輔等城市開火，為期一週；普丁已同意。

川普表示：「我必須說，這非常好。」

俄烏戰爭持續近4年，川普去年重返白宮以來，力促俄羅斯和烏克蘭永久停火，川普特使魏科夫（SteveWitkoff）為美方談判代表之一。

烏克蘭、美國與俄羅斯上週末在阿布達比召開三方會談後，魏科夫今天在內閣會議上表示，「我們認為取得了許多進展」，相關對話將在大約一週後繼續進行。

魏科夫還說，目前各方在討論土地協議時出現了許多正面進展，也已經有一份大致完成的安全協議及一份近乎完成的經濟相關協議。「我認為，烏克蘭人現在充滿希望，期待我們能在不久的將來達成和平協議」。

外電先前報導，上週末在阿布達比的會談包括俄、烏官員間罕見的面對面接觸，最終雖未能達成協議，但莫斯科與基輔都表示願意進一步對話。一名美國官員當時說，預計2月1日將在阿布達比舉行更多討論。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）昨天也表示，在美國居中斡旋下，各方正在積極努力調解頓內茨克（Donetsk）領土問題，以結束俄羅斯在烏克蘭的戰爭，並稱這項分歧是尚待解決的關鍵問題，且「非常棘手」。

據報導，普丁要求烏克蘭割讓目前仍控制的20%頓內茨克領土，約5000平方公里，這已成為達成任何協議的主要障礙。儘管大多數國家承認頓內茨克屬於烏克蘭，但普丁聲稱，頓內茨克是俄羅斯「歷史領土」的一部分。