川普政府與以色列沙烏地官員談伊朗 增派軍艦赴中東

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導

美國總統川普考慮對伊朗採取軍事打擊之際，據悉川普政府本週分別與以色列及沙烏地阿拉伯國防及情報高官會談。另有一名美國官員透露，美國海軍又增派一艘軍艦到中東。

路透社報導，根據這名不願具名的官員，布萊克號（USS Delbert D. Black）驅逐艦已在過去48小時內進入中東。這使得美軍目前在中東部署的驅逐艦數量增至6艘，另有一艘航艦及3艘近岸作戰艦在當地。

川普（Donald Trump）28日敦促伊朗重返談判桌，就核武議題達成協議，否則將面臨美方攻擊。伊朗則揚言將強力還擊。

知情人士表示，以色列軍事情報主管賓德（ShlomiBinder）27日及28日與美國五角大廈、中央情報局（CIA）及白宮高官討論伊朗事務。美國新聞網站Axios披露，賓德分享了有關伊朗潛在攻擊目標的情報。

另一名知情人士表示，沙烏地國防部長哈立德（Khalid bin Salman）也在華府，與美國官員就伊朗議題展開會談。沙烏地及其他波斯灣國家致力於緩和局勢，以防止衝突擴大成更大規模的戰爭。

沙烏地新聞社（SPA）本週報導，沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）告訴伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian），沙烏地政府不會允許沙國領空或領土被用於針對德黑蘭當局的軍事行動。

白宮未立刻回應置評請求。

多名消息人士表示，川普正在衡量要對伊朗採取的選項，其中包括針對安全部隊及領導階層實施精準打擊，以激勵伊朗的抗議者。然而，以色列與阿拉伯官員認為，單靠空中武力並不足以動搖伊朗神權統治當局。

一名知情人士及一名美國官員表示，川普尚未對具體行動方式作出最後決定，包括是否採取軍事選項。

