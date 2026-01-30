英首相府：中國確認開放英民眾赴中30天內免簽

英國首相府今天表示，中國已同意對英國民眾放寬入境簽證措施，未來英國民眾赴中觀光或商務旅行，只要在中國境內停留不超過30天，都可享有免簽待遇。

首相府指出，這將讓英國與其他50個國家，包含法國、德國、義大利、澳洲和日本，享有同等簽證待遇。

根據公開資訊，中國對相關國家「單方面」實施免簽。新華社等中國官媒稍早發布訊息提到，中國國家主席習近平今天在北京人民大會堂與英國首相施凱爾（Keir Starmer）舉行雙邊會談期間，中方向英方表達「願積極考慮」對英實施單方面免簽。

施凱爾今天在北京與習近平、國務院總理李強及全國人大常委會委員長趙樂際會談。根據首相府發布的照片，施凱爾與習近平會談期間，英方與會代表包括國家安全顧問鮑爾（Jonathan Powell）、首相的首席商業顧問暨對美貿易投資特使強德拉（VarunChandra），以及商業暨貿易大臣凱爾（Peter Kyle）。中國外交部長王毅也出席會談。

與習近平會談後，施凱爾接受隨行媒體採訪時提到，英中舉行了一場「非常好」、富有成效、極具建設性的會談，取得貨真價實的具體成果。

施凱爾舉例，在威士忌進口關稅、赴中免簽，以及非常規移民與相關「資訊交換」等議題，英中協商已取得「相當好」的進展。

與習近平的會談歷時約80分鐘，長度大約是表定時間的2倍。施凱爾隨後前往參訪紫禁城。

不過，面對媒體詢問他是否曾提及「黎智英案」，以及香港和新疆人權情勢等對北京而言較敏感的議題，施凱爾僅表示，一如合理預期，英方曾提及「那些議題」，雙方是在「相互尊重」的氣氛下進行討論，而與中方保持接觸往來的考量之一即是確保英中雙方能就意見分歧之處展開「成熟穩重的討論」。施凱爾證實，他曾提及「黎智英案」。

值得一提的是，英方事後發布的會談紀要未明確提及「黎智英案」等敏感議題。首相府發布的訊息僅提到，英中雙方同意繼續在有共同利益的領域強化合作，同時就有意見分歧的領域保持「坦率開放的對話」；施凱爾並向中方提及英方關切的領域。新聞稿未具體舉例說明，施凱爾向中方提出的關切領域為何。

施凱爾與李強會談後，英國首相府發布新聞稿，列舉英方自英中會談取得的一系列「利多」。

首相府指出，政府「回應英國企業界的要求和呼籲」，爭取讓英國業界在中國市場的營運更便利、擴大市場准入、確保法規明確，並促進專業資格同等認證。英國企業將享有更多在中國市場擴張業務、提升業績的機會。

根據首相府發布的協議清單，英中雙方擬在跨國組織犯罪和非法移民、服務業、法規符合性評鑑、英國對中出口貿易、運動產業、健康和居家照護服務、技職教育訓練、食品安全和動植物檢疫等領域增進合作。雙方另議定強化英中聯合經濟貿易委員會（JETCO）機制。

英中去年恢復2018年之後即停擺的JETCO雙邊會議，並重啟2019年之後未曾舉辦的經濟財金對話（EFD）。施凱爾今天在北京與李強共同主持一次性的「中英企業家委員會會議」。

首相府指出，相關協議旨在增進英中雙方在金融、專業服務、教育、法律服務、技術訓練、健康照護等領域的夥伴關係，雙方政府和業界將共同合作。

此外，英中雙方議定，就簽訂雙邊服務協定及展開相關協商進行可行性評估。首相府表示，協定可望為在中國營運的英國企業確立明確、具法律拘束力（強制力）的運作規範。

首相府指出，英國是全球規模第2大的服務出口國，而中國市場需求持續增長，估計2023至2035年期間，中國的專業和企業服務進口額將有高達121%的增長，金融服務和數位服務進口額的預估成長率則分別為71%和78%。

據英國商貿部統計，英國對中服務貿易年出口額高達130億英鎊（約逾新台幣5600億元）。

在施凱爾之前，上一位在任內訪中的英國首相是2018年的梅伊（Theresa May），兩者相隔8年。據英國隨行媒體報導，與習近平正式展開會談前，施凱爾在向媒體開放的開場致詞提到，在他之前，實在「太久」沒有英國首相訪中。

施凱爾說，中國是國際舞台要角，英中建立更細膩成熟（more sophisticated）的關係相當重要。

習近平的開場致詞則挑動英國政黨政治敏感地帶。他透過翻譯表示，英中關係過去幾年歷經波折，這對英中兩國都沒有好處。他鼓勵施凱爾堅持做對的事，只要是符合國家和民眾根本利益的事，身為領導人就該不畏艱難、堅持前進。習近平並肯定英國歷任工黨政府曾對促進英中關係發展作出「重要貢獻」。

習近平所謂「波折」指的是英國保守黨上一次執政（2010至2024年）後期，英中關係因為香港、國家安全等議題趨於緊張。在農曆新年將至的背景下，習近平今天稱施凱爾的到訪是「吉兆」。