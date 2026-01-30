德國總理：我們不是川普的下屬！

（德國之聲中文網）在大國競爭的新世界裡“寒風凜冽”，德國總理梅爾茨在施政聲明中這樣總結當前的局勢。

梅爾茨用了約半小時的時間描述了新出現的世界秩序。在這個世界秩序中，權力成為了決定性因素。在這個世界上，人們也越來越多地提出這樣的問題：“我們的位置在哪裡？我還能依靠什麼？”

但他也指出，這種變革可能為建立在法律基礎之上並致力於國際合作的歐洲帶來機遇。

梅爾茨認為，歐洲必須學會“說強權政治的語言”。只有這樣，歐洲和德國才能成功地與世界分享其關於民主與共處的理念。

格陵蘭島歸屬問題在歐美關系中留下了痕跡甚至是裂痕。梅爾茨在聯邦議院闡述了他認為應該采取的對策。他強調，上周在達沃斯舉行的世界經濟論壇恰恰表明，只要保持團結，歐洲就能成功自衛。

歐洲作為帝國主義和專制主義的替代方案

梅爾茨說：“在世界上，我們也是帝國主義和專制主義的一種規範性替代方案。我們在經濟上，尤其是在價值觀層面，可以為全球合作伙伴提供價值。”他認為，歐洲可以成為一股力量，“尤其是在我們不願放棄的價值觀基礎之上”。

梅爾茨認為，歐洲必須在三個領域證明自己。

首先，歐洲必須掌握自己的安全主動權。為此，必須減少在技術領域和國防能力方面的依賴。這指的是對美國的依賴，例如歐洲在可預見的未來仍需仰仗美國的核保護傘。

其次，必須提高歐洲經濟的競爭力。目前歐洲與中國和美國的增長差距正在擴大，這種態勢必須逆轉。最後，歐洲必須以統一的面貌出現。梅爾茨回顧涉及丹麥格陵蘭島的沖突時表示，過去幾周歐洲展示了團結所能產生的力量。

利用歐洲萌發的新自信有所作為

梅爾茨現在對美國的語氣比以往明顯更加強硬。他嚴厲批評了美國總統川普關於“美國當年並非必須需要北約駐阿富汗部隊”的言論。他說：“我們不允許這項我們為了盟友利益而做出的行動，在今天遭到藐視和貶低。” 梅爾茨特別對德國聯邦國防軍在阿富汗任務中喪生和負傷的士兵表示感謝，強調他們的付出過去是、現在仍然是極為寶貴的。

梅爾茨明確表示，德國不願在政治上屈從於美國。這位基民盟主席說：“作為民主國家，我們是合作伙伴和盟友，而不是下屬。”他表示，與美國合作的大門始終敞開，但這必須是基本准則。

梅爾茨同時也強調了對建立新的伙伴關系的重要性。他認為必須實行自由貿易，不設或僅設極低關稅，“因為我們從經驗中知道，只有開放的市場和自由貿易才是實現國家繁榮和安全的正確道路”。歐洲剛剛與南美國家簽署的南方共同市場協議（Mercosur），以及與印度達成貿易協定則是兩個新的再好不過的範例。

