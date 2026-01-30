日眾院大選最新民調：執政聯盟有望大勝 自民黨上看單獨過半

共同社等日本媒體廿八日公布民調顯示，日本首相高市早苗率領自民黨所主導的執政聯盟，有望在二月八日舉行的眾議院大選中取得多數席位，自民黨甚至有望單獨過半。新成立的最大在野黨「中道改革聯盟」則陷入苦戰，席次成長恐有限。另一方面，民粹政黨「參政黨」等新興勢力可望擴大影響力。

在眾議院解散前，自民黨與日本維新會組成的執政聯盟，僅靠部分無黨籍議員支持剛好過半。共同社說，如今執政聯盟可望在四六五席的眾議院中拿下至少二三三席。

從選情來看，自民黨支持的候選人在二八九個單一選區中約有一百七十區領先；在不分區比例代表方面，自民黨同樣表現強勢，席次可望超過解散前的六十席。總部設於大阪的日本維新會，除西日本地區外在多數選區陷入苦戰，最終席次可能不及解散前的卅四席。

公明黨獲日本最大在家佛教組織「創價學會」支持，過去曾與自民黨聯合執政長達廿六年，長期是自民黨的重要選戰後盾；此次改選則與立憲民主黨組成「中道改革聯盟」。在前一屆眾議院選舉中，公明黨與立憲民主黨分別獲得廿四席與一四八席，但本次候選人僅在約八十個選區領先，席次總數恐將低於原有的一六七席。另一主要在野黨、原本握有廿七席的國民民主黨，預料也難有明顯斬獲。

新興勢力方面，參政黨可能在不分區比例代表中獲得廣泛支持，席次可望從原有的二席大幅增加。倡導以科技改革日本政治制度的新團體「未來團隊」，預計可在不分區比例代表制中拿下席次，首度將成員送進眾議院。

讀賣新聞的選情分析也呈現相近結果。報導指出，自民黨在單一選區與不分區比例代表選舉中均占優勢，氣勢直逼單獨過半的二三三席；「中道改革聯盟」則出現成長停滯，席次恐低於公告前水準。此外，執政聯盟也將目標放在取得二六一席「絕對安定多數」，以便在眾議院獨占常任委員會主席職位，並在各委員會中確保過半席次。

高市早苗曾表示，若執政聯盟沒有在眾議院過半，將立即辭去首相職務。

不過，仍有約兩成選民尚未決定在單一選區中投給誰，隨著選戰進入衝刺階段，選情仍可能出現變化。