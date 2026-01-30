美喊談判是煙霧彈？經濟學人：去年說2周結果3天後就打

美國總統川普近日再度將砲火轉向伊朗，警告德黑蘭「時間所剩無幾」。經濟學人廿八日以「美國會打伊朗？」為題報導，川普稱有意談判「恐怕是虛晃一招」，美軍大動作加強中東軍事部署，林肯號航艦打擊群與配備巡弋飛彈的驅逐艦已就定位。航空觀察人士並發現美軍多個耐人尋味的動向，研判空襲很快會發生。

報導並提醒，川普去年六月也曾放話給伊朗二周寬限期，結果三天後就突襲德黑蘭。

林肯號航艦打擊群已進入中東周邊海域，艦上搭載可干擾伊朗雷達的電戰機；另有三艘驅逐艦也赴抵中東，每艘驅逐艦都配備對地攻擊巡弋飛彈，以及可攔截伊朗飛彈的系統。此外，衛星影像顯示，卡達烏代德空軍基地已部署新防空系統；二○二四年曾擊落伊朗無人機的Ｆ-15Ｅ戰機已派往約旦。

專門追蹤飛機應答訊號的航空觀察人士並指出幾個耐人尋味動向：大量空中加油機抵達烏代德基地，專門尋找被擊落飛行員的搜救機（ＳＡＲ）正從美國方向往東飛行。可追蹤伊朗雷達、攔截通訊與繪製兵力部署的美軍偵察機活動大幅增加。此外，可充當空中通訊中繼並可能支援搜救機任務的飛機活動也明顯升高。

利用公開數據追蹤飛機與船舶的沃特金斯認為，這都是「空襲很快會發生的明確跡象」。

然而，川普真正目標仍不明朗。外交圈提出幾種情境：其一是「象徵性出手」，比如打擊主導近期鎮壓民眾示威的伊斯蘭革命衛隊，讓川普得以宣示紅線，卻不致動搖伊朗政權根基。

第二是擴大打擊，透過「斬首」推翻政權，但阿拉伯國家與歐洲政府多不看好。若要奏效，轟炸恐必須持續數天甚至數周，所需火力與部署也將遠超現階段；而且幾乎必然引爆更大戰事，伊朗可能攻擊波斯灣美軍與盟友基地。以色列或許也會趁勢重創伊朗日益擴張的飛彈軍力。沙烏地阿拉伯與阿聯因憂心衝突外溢，已拒絕提供領空。

最後一種是混合作戰行動。美國先出手打擊部分伊朗領導人，包括最高領袖哈米尼，之後再與殘存政權達成和解，作法類似委內瑞拉模式。

經濟學人指出，也不排除美伊最後關頭談成協議避免動武。川普的中東特使威科夫曾說，美方要的協議不只核問題，還得一併處理伊朗飛彈庫存，以及在區域內的代理人網。

不過，川普曾片面撕毀伊朗核協議，德黑蘭未必相信美方。