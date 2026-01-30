聽新聞
0:00 / 0:00

航母艦隊中東就位！川普嗆動武 伊朗回敬：軍隊已扣上扳機

聯合報／ 編譯周辰陽盧思綸／綜合報導
伊朗民眾29日行駛經過首都德黑蘭街頭一處反美和反以色列廣告牆。歐新社
伊朗民眾29日行駛經過首都德黑蘭街頭一處反美和反以色列廣告牆。歐新社

美國總統川普廿八日在社群平台發文，呼籲伊朗盡速「回到談判桌」，商定一份公平公正的協議放棄發展核武，並強調「時間所剩不多」、「下次襲擊將更慘烈」。對此，伊朗回應稱，武裝部隊已將「手指扣在扳機上」，若美國發動軍事打擊，伊朗將「以前所未有的方式回應」。

美國林肯號航空母艦打擊群已抵達中東，美國在該地區的戰艦總數增至十艘，包括林肯號配備三艘驅逐艦，另外六艘美艦在該地區執行任務，包括三艘驅逐艦與三艘濱海戰鬥艦。目前美國部署在中東的戰艦數量，已與年初美軍對委內瑞拉發動斬首行動前的兵力規模大致相當。

川普發文也提到：「一支龐大艦隊正朝伊朗前進。如同對付委內瑞拉一樣，這支部隊已準備就緒、心意堅定，且有能力在必要時以速度與力量迅速完成使命。」

紐約時報指出，自從委內瑞拉斬首行動初步成功以來，川普愈來愈大膽，他顯然威脅要對伊朗政權進行類似的斬首行動，以恐嚇伊朗神權領導層和精銳的伊朗伊斯蘭革命衛隊。

川普呼籲伊朗回到談判桌前，達成公平合理、對各方有利的協議，放棄發展核武，但他並未提到協議細節。

紐約時報報導，美國和歐洲官員表示，在談判中，他們向伊朗提出了三項要求，包括永久停止一切鈾濃縮活動並銷毀現有庫存；限制彈道飛彈射程和數量；以及停止支持中東地區的所有代理組織，包括哈瑪斯、真主黨和葉門的青年運動。

對於川普的威脅，伊朗外交部長阿拉奇在「Ｘ」發文表示：「我們英勇的武裝部隊已做好準備，手指扣在扳機上，將立即且強而有力地回應任何針對我們心愛的陸地、空域與海域的侵略。」

阿拉奇表示，伊朗一向歡迎互利、公正且不受脅迫的核子協議，前提是必須確保伊朗享有和平核能技術，並強調「從未尋求取得核武」。

負責監督伊朗軍事行動的沙姆哈尼少將在社群媒體發文說，美國對伊朗的任何打擊都將被視為戰爭行為，伊朗將強力回應，並將以色列特拉維夫作為打擊目標。

去年六月以色列曾襲擊伊朗，美軍也出手轟炸伊朗核設施，伊朗則對以色列和卡達美軍基地發動報復空襲，戰事持續十二天。華爾街日報報導，伊朗現在仍握有約兩千枚彈道射程覆蓋以色列的中程彈道飛彈；另有大量短程飛彈，可威脅波斯灣美軍基地與荷莫茲海峽航運。伊朗也擁有反艦巡弋飛彈、魚雷快艇與無人機等，足以對美軍艦艇構成壓力。

伊朗 美國 彈道飛彈 川普 以色列 核武 委內瑞拉 荷莫茲海峽 核設施

延伸閱讀

美法官暫禁川普政府拘留明尼蘇達難民 令放被羈押者

FBI突襲搜查喬治亞州選舉設施 涉川普2020大選舞弊指控

難動搖伊朗？川普擬發動精準打擊 專家直言「單靠空襲不夠」

川普點名施壓…南韓官員急赴美 韓媒曝總理未獲國務院隨扈

相關新聞

航母艦隊中東就位！川普嗆動武 伊朗回敬：軍隊已扣上扳機

美國總統川普廿八日在社群平台發文，呼籲伊朗盡速「回到談判桌」，商定一份公平公正的協議放棄發展核武，並強調「時間所剩不多」...

憂火燒到自己 中東盟友反對美動武：苦果最終還是要我們吞

路透廿九日引述多名消息人士報導，儘管以色列與阿拉伯官員指出，單憑空中武力無法推翻伊朗神權統治，美國總統川普仍在考慮對伊朗...

美喊談判是煙霧彈？經濟學人：去年說2周結果3天後就打

美國總統川普近日再度將砲火轉向伊朗，警告德黑蘭「時間所剩無幾」。經濟學人廿八日以「美國會打伊朗？」為題報導，川普稱有意談...

日眾院大選最新民調：執政聯盟有望大勝 自民黨上看單獨過半

共同社等日本媒體廿八日公布民調顯示，日本首相高市早苗率領自民黨所主導的執政聯盟，有望在二月八日舉行的眾議院大選中取得多數...

英相施凱爾會習近平 盼建立「更成熟關係」

大陸國家主席習近平昨在北京會見英國首相施凱爾，雙方同意發展長期穩定的全面戰略夥伴關係。習近平形容施凱爾的到訪「好事多磨」...

英相施凱爾1月31日訪日 將與高市早苗談防務合作

日本政府今天公布英國首相施凱爾訪日的相關安排，他將於31日跟日本首相高市早苗舉行會談，確認在經濟安全保障和防務領域的合作...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。