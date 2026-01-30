航母艦隊中東就位！川普嗆動武 伊朗回敬：軍隊已扣上扳機

美國總統川普廿八日在社群平台發文，呼籲伊朗盡速「回到談判桌」，商定一份公平公正的協議放棄發展核武，並強調「時間所剩不多」、「下次襲擊將更慘烈」。對此，伊朗回應稱，武裝部隊已將「手指扣在扳機上」，若美國發動軍事打擊，伊朗將「以前所未有的方式回應」。

美國林肯號航空母艦打擊群已抵達中東，美國在該地區的戰艦總數增至十艘，包括林肯號配備三艘驅逐艦，另外六艘美艦在該地區執行任務，包括三艘驅逐艦與三艘濱海戰鬥艦。目前美國部署在中東的戰艦數量，已與年初美軍對委內瑞拉發動斬首行動前的兵力規模大致相當。

川普發文也提到：「一支龐大艦隊正朝伊朗前進。如同對付委內瑞拉一樣，這支部隊已準備就緒、心意堅定，且有能力在必要時以速度與力量迅速完成使命。」

紐約時報指出，自從委內瑞拉斬首行動初步成功以來，川普愈來愈大膽，他顯然威脅要對伊朗政權進行類似的斬首行動，以恐嚇伊朗神權領導層和精銳的伊朗伊斯蘭革命衛隊。

川普呼籲伊朗回到談判桌前，達成公平合理、對各方有利的協議，放棄發展核武，但他並未提到協議細節。

紐約時報報導，美國和歐洲官員表示，在談判中，他們向伊朗提出了三項要求，包括永久停止一切鈾濃縮活動並銷毀現有庫存；限制彈道飛彈射程和數量；以及停止支持中東地區的所有代理組織，包括哈瑪斯、真主黨和葉門的青年運動。

對於川普的威脅，伊朗外交部長阿拉奇在「Ｘ」發文表示：「我們英勇的武裝部隊已做好準備，手指扣在扳機上，將立即且強而有力地回應任何針對我們心愛的陸地、空域與海域的侵略。」

阿拉奇表示，伊朗一向歡迎互利、公正且不受脅迫的核子協議，前提是必須確保伊朗享有和平核能技術，並強調「從未尋求取得核武」。

負責監督伊朗軍事行動的沙姆哈尼少將在社群媒體發文說，美國對伊朗的任何打擊都將被視為戰爭行為，伊朗將強力回應，並將以色列特拉維夫作為打擊目標。

去年六月以色列曾襲擊伊朗，美軍也出手轟炸伊朗核設施，伊朗則對以色列和卡達美軍基地發動報復空襲，戰事持續十二天。華爾街日報報導，伊朗現在仍握有約兩千枚彈道射程覆蓋以色列的中程彈道飛彈；另有大量短程飛彈，可威脅波斯灣美軍基地與荷莫茲海峽航運。伊朗也擁有反艦巡弋飛彈、魚雷快艇與無人機等，足以對美軍艦艇構成壓力。