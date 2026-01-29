快訊

2萬箱流全台！芥花油假冒高檔義大利橄欖油牟利 黑心商交保畫面曝

傳川普思對伊朗動武激抗議再起 以阿：空襲難推翻政權

中央社／ 杜拜29日綜合外電報導
美國總統川普。圖／美聯社
美國總統川普。圖／美聯社

路透社報導，多位消息人士透露，美國總統川普正考慮對伊朗選項，包括精準打擊伊朗安全部隊與高層領導人，以激勵抗議行動再起，不過以色列與阿拉伯官員均指出，僅靠空襲無法推翻伊朗神職統治者。

兩名熟悉此討論的美國消息人士表示，本月稍早一波全國性抗議運動遭鎮壓、數千人喪生後，川普希望營造「政權更迭」的條件。為此，他正考慮對美方認為應為暴力負責的指揮官及機構下手，藉此讓抗議者有信心攻占政府與安全部門建築。

不過消息人士和一位美國官員表示，川普尚未就是否採取軍事行動做出最終決定。

另一位美國消息人士指出，川普幕僚討論的選項還包括發動更大規模打擊，以產生持久效應，目標可能包括伊朗可攻擊美國中東盟邦的彈道飛彈或其核濃縮計畫。一位消息人士表示，伊朗一直不願就縮限飛彈展開談判，因為視此為對抗以色列唯一的嚇阻手段。

美國航空母艦與支援艦隊本週抵達中東，擴大川普可能採取軍事行動的能力。此前他曾多次威脅，將對伊朗鎮壓進行干預。

路透社針對美國幕僚這項討論採訪了十多位相關人士。這些人士都要求匿名。

4位阿拉伯官員、3位西方外交官及一名西方高階消息人士指出，在伊朗當局對抗議群眾採取1979年伊斯蘭革命以來最血腥的鎮壓行動後，他們擔憂美國發動打擊反而進一步削弱抗議運動，無助群眾再度走上街頭。這些官員和消息人士所屬國家政府都曾聽取美國幕僚此項討論的簡報。

華盛頓的中東研究所（Middle East Institute）伊朗計畫（Iran Program）主任瓦坦卡（Alex Vatanka）表示，除非出現大規模軍方倒戈，否則伊朗的抗爭運動「雖英勇卻難敵鎮壓」。

川普昨天敦促伊朗重回談判桌，針對核武問題達成協議，並警告未來美方若發動攻擊，將「遠甚」於去年6月對伊朗3處核設施的轟炸。

一名對美以協商有直接了解的以色列高層官員指出，若美方欲推翻伊朗，單靠空襲無法成功。

他向路透社表示，「若要推翻政權，必須投入地面部隊」，並強調，即便美方殺害伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），伊朗也會「立刻有人選接任」。

這名官員認為，唯有外部壓力結合有組織的國內反對運動，才有望改變伊朗政治路徑。

這名以色列官員表示，儘管近期動亂削弱伊朗領導層，他們仍然穩控局勢，並無失序跡象，即使引爆抗議的經濟危機持續不斷。

兩名知情人士透露，多份美方情報報告也認為，導致抗議的結構性條件依然存在，政府因此受削弱，但體制尚未出現重大裂縫。

伊朗 美國航空 川普

延伸閱讀

美法官暫禁川普政府拘留明尼蘇達難民 令放被羈押者

美法官暫禁川普政府拘留明尼蘇達難民 令放被羈押者

FBI突襲搜查喬治亞州選舉設施 涉川普2020大選舞弊指控

FBI突襲搜查喬治亞州選舉設施 涉川普2020大選舞弊指控

相關新聞

英相施凱爾1月31日訪日 將與高市早苗談防務合作

日本政府今天公布英國首相施凱爾訪日的相關安排，他將於31日跟日本首相高市早苗舉行會談，確認在經濟安全保障和防務領域的合作...

傳川普思對伊朗動武激抗議再起 以阿：空襲難推翻政權

路透社報導，多位消息人士透露，美國總統川普正考慮對伊朗選項，包括精準打擊伊朗安全部隊與高層領導人，以激勵抗議行動再起，不...

「我很期待」丹麥國王2月將前往格陵蘭訪問 王室官員未發表評論

丹麥國王佛瑞德里克（King Frederik）今天告訴媒體，他將於2月16日起當週前往格陵蘭訪問

考量台灣突發事態？日本沖繩縣實施沙盤推演 確認居民疏散步驟

日本沖繩縣政府今天實施沙盤推演，確認先島群島5個市町村居民等大約12萬人疏散到縣外的步驟，防備遭他國武力攻擊的情況

川普對歐強硬 歐盟高層倡防務降低對美依賴…與北約秘書長看法分歧

美國總統川普對歐洲態度強硬，激發歐洲重新思考戰略自主。但在軍事力量議題上，歐洲聯盟防務外交高層官員與北大西洋公約組織（N...

在伊斯坦堡達協議…俄烏交換士兵遺體 烏克蘭收到千具軍人遺骸

基輔當局今天表示，已自俄羅斯收到1000具遺體，莫斯科稱這些遺體屬於在與俄軍作戰中陣亡的烏克蘭士兵

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。