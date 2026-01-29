聽新聞
0:00 / 0:00
考量台灣突發事態？日本沖繩縣實施沙盤推演 確認居民疏散步驟
日本沖繩縣政府今天實施沙盤推演，確認先島群島5個市町村居民等大約12萬人疏散到縣外的步驟，防備遭他國武力攻擊的情況。
共同社報導，這是沖繩縣第4次推演，而且已經連續4年實施，可能是考慮到台灣突發事態，包括線上在內的參與者達到425人，有沖繩縣、內閣官房、防衛省等總計94個機關和企業。
這項推演設想是出現中央政府認定為「武力攻擊預測事態」的可能性，縣政府設置危機管理對策總部，確認了把居民轉移至九州各縣及山口縣的路線，並預想在民間企業的合作下，確保飛機和船隻一天運送大約2萬人。
沖繩縣知事玉城鄧尼在推演開始時致辭說道：「沖繩縣為應對萬一發生的情況，提高有關國民保護的應對能力很重要。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言