考量台灣突發事態？日本沖繩縣實施沙盤推演 確認居民疏散步驟

中央社／ 東京29日綜合外電報導
日本沖繩縣政府今天實施沙盤推演，確認先島群島5個市町村居民等大約12萬人疏散到縣外的步驟，防備遭他國武力攻擊的情況。情境示意圖／Ingimage
日本沖繩縣政府今天實施沙盤推演，確認先島群島5個市町村居民等大約12萬人疏散到縣外的步驟，防備遭他國武力攻擊的情況。

共同社報導，這是沖繩縣第4次推演，而且已經連續4年實施，可能是考慮到台灣突發事態，包括線上在內的參與者達到425人，有沖繩縣、內閣官房、防衛省等總計94個機關和企業。

這項推演設想是出現中央政府認定為「武力攻擊預測事態」的可能性，縣政府設置危機管理對策總部，確認了把居民轉移至九州各縣及山口縣的路線，並預想在民間企業的合作下，確保飛機和船隻一天運送大約2萬人。

沖繩縣知事玉城鄧尼在推演開始時致辭說道：「沖繩縣為應對萬一發生的情況，提高有關國民保護的應對能力很重要。」

「我很期待」丹麥國王2月將前往格陵蘭訪問 王室官員未發表評論

丹麥國王佛瑞德里克（King Frederik）今天告訴媒體，他將於2月16日起當週前往格陵蘭訪問

日本沖繩縣政府今天實施沙盤推演，確認先島群島5個市町村居民等大約12萬人疏散到縣外的步驟，防備遭他國武力攻擊的情況

川普對歐強硬 歐盟高層倡防務降低對美依賴…與北約秘書長看法分歧

美國總統川普對歐洲態度強硬，激發歐洲重新思考戰略自主。但在軍事力量議題上，歐洲聯盟防務外交高層官員與北大西洋公約組織（N...

在伊斯坦堡達協議…俄烏交換士兵遺體 烏克蘭收到千具軍人遺骸

基輔當局今天表示，已自俄羅斯收到1000具遺體，莫斯科稱這些遺體屬於在與俄軍作戰中陣亡的烏克蘭士兵

美國打擊伊朗恐一觸即發 越南：盼各方克制避免武力

越南外交部今天召開例行記者會，發言人范秋姮呼籲伊朗與美國克制，避免局勢升溫。她重申越南支持川普的和平理事會，以推進加薩走...

「對局勢更加樂觀」格陵蘭主權風波 丹麥外長曝與美會談氣氛

丹麥外交部長今天表示，在與美國就格陵蘭問題展開技術性會談後，他對局勢感到「更加樂觀」

