快訊

京星港式飲茶青菜驚見「蟑螂屍」 北市衛生局到場又見小強現蹤

股價連跌外資卻是連買！買超群創竟達9.7萬張 同時轉買友達3.9萬張

影／海鯤艦完成首度潛航測試 出海8小時安全返港

在伊斯坦堡達協議…俄烏交換士兵遺體 烏克蘭收到千具軍人遺骸

中央社／ 基輔29日綜合外電報導
基輔當局今天表示，已自俄羅斯收到1000具遺體，莫斯科稱這些遺體屬於在與俄軍作戰中陣亡的烏克蘭士兵。示意圖。圖／路透資料照
基輔當局今天表示，已自俄羅斯收到1000具遺體，莫斯科稱這些遺體屬於在與俄軍作戰中陣亡的烏克蘭士兵。示意圖。圖／路透資料照

基輔當局今天表示，已自俄羅斯收到1000具遺體莫斯科稱這些遺體屬於在與俄軍作戰中陣亡的烏克蘭士兵。

法新社報導，交換戰俘與陣亡士兵遺體，是俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，基輔與莫斯科間少數仍維持的合作事項之一。

烏克蘭機構「戰俘處遇協調總部」（Coordination Headquarters for the Treatment of Prisoners of War）在社群媒體的聲明中表示：「今天進行了遺體還返行動，俄方宣稱屬於烏克蘭防衛軍的1000具遺體，已被送返烏克蘭。」

克里姆林宮幕僚梅丁思基（Vladimir Medinsky）在Telegram發文證實此一交換行動，稱俄方也收回38具俄羅斯陣亡士兵遺體。

梅丁思基表示，這項交換得以進行，是因去年烏克蘭與俄羅斯代表團在伊斯坦堡達成協議的成果。

自俄羅斯發動全面入侵以來，雙方都有數以萬計士兵陣亡，但兩國都沒有定期公布己方傷亡數據。

烏克蘭 遺體 俄羅斯 莫斯科 伊斯坦堡

延伸閱讀

出遊遇劫…俄羅斯貝加爾湖冰面翻車釀1死數傷 車上有1台灣觀光客

烏克蘭和談頓內茨克問題棘手 盧比歐稱正積極調解

無效隱形？俄國士兵「穿企鵝裝」防偵測 下秒遭烏軍無人機炸死

北韓官媒：金正恩視導烏克蘭戰場陣亡士兵雕像創作

相關新聞

在伊斯坦堡達協議…俄烏交換士兵遺體 烏克蘭收到千具軍人遺骸

基輔當局今天表示，已自俄羅斯收到1000具遺體，莫斯科稱這些遺體屬於在與俄軍作戰中陣亡的烏克蘭士兵

美國打擊伊朗恐一觸即發 越南：盼各方克制避免武力

越南外交部今天召開例行記者會，發言人范秋姮呼籲伊朗與美國克制，避免局勢升溫。她重申越南支持川普的和平理事會，以推進加薩走...

「對局勢更加樂觀」格陵蘭主權風波 丹麥外長曝與美會談氣氛

丹麥外交部長今天表示，在與美國就格陵蘭問題展開技術性會談後，他對局勢感到「更加樂觀」

人氣女王！「推高市」效應擴散 自民黨選舉傳單印她照片秒被拿光

日本眾議院選舉展開二戰後最短期決戰，首相、自民黨總裁高市早苗的人氣成為選戰關鍵變數。多名自民黨候選人反映，印有高市照片的...

難動搖伊朗？川普擬發動精準打擊 專家直言「單靠空襲不夠」

伊朗對大規模抗議活動展開鎮壓後，美國總統川普據傳正在權衡選項，包括對伊朗安全部隊和領導人發動精準打擊。然而，以色列與阿拉...

濃煙直竄天！泰國輕型攻擊機訓練中「機頭朝下墜地」 2飛行員罹難

泰國空軍證實，一架AT-6雙座輕型攻擊機今天上午在清邁飛行訓練時墜毀，2名飛行員罹難

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。