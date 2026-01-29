美國打擊伊朗恐一觸即發 越南：盼各方克制避免武力
越南外交部今天召開例行記者會，發言人范秋姮呼籲伊朗與美國克制，避免局勢升溫。她重申越南支持川普的和平理事會，以推進加薩走廊和平。她也強調歐盟與越南關係將繼續深化，增強政治互信。
越南外交部今天召開例行記者會，越南外交部發言人范秋姮（Phạm Thu Hằng）針對伊朗、加薩走廊的中東緊張局勢回覆記者提問，也提及歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）來訪。
伊朗日前對國內大規模抗議活動進行暴力鎮壓，超過3000人喪生。美國總統川普（Donald Trump）多次揚言出手干預，據傳他正在權衡選項，包括對伊朗安全部隊和領導人發動精準軍事行動，打擊美方眼中該為暴力鎮壓示威行動負責的指揮官與機構。
范秋姮在回應媒體提問美國與伊朗緊張關係時指出，越南正密切觀察中東局勢發展。
「越南呼籲各方展現克制，避免可能導致局勢升溫的行動，透過符合國際法、聯合國憲章等的和平方式解決爭端。尊重各國主權與領土完整，避免在國際關係上訴諸武力威脅。為世界與地區安全、和平與穩定的和平談判創造有利條件」。
記者會上，范秋姮也針對越南決定成為川普成立的和平理事會（Board of Peace）創始成員國一事做出說明。
范秋姮表示，越南向來願意根據國際法、聯合國憲章，並考量各方權利，努力透過和平途徑協助解決國際爭端與衝突。
她強調，作為最先承認巴勒斯坦的國家之一，越南歡迎所有推進加薩走廊永久和平所做的努力，以在國際法的基礎上造福加薩人民。
「現階段，越南支持終結加薩衝突的全面計畫，依據去年11月聯合國安理會通過贊成和平理事會決議，也已接受加入和平理事會的邀請，好落實這項計畫」。
她接著指出，「越南將與理事會其他成員攜手，積極推動合作計畫以終結加薩走廊衝突，在兩國方案與國際法等的基礎上，為中東帶來長期和平」。
范秋姮談及歐盟理事會主席柯斯塔來訪，並指出柯斯塔已於28日晚間抵達越南河內。
柯斯塔今天上午會見國家主席梁強（Lương Cường）舉行雙邊會談。今天下午柯斯塔會見總理范明正（Phạm Minh Chính）；晚間則將會晤越共總書記蘇林（Tô Lâm）。
柯斯塔與梁強今天會晤時正式宣布，將雙邊關係提升為全面戰略夥伴關係。
據半官方商業日報「越南投資評論報」（Vietnam Investment Review）報導，柯斯塔在雙邊會談時表示：「今天，我們迎來了一個重要的全新里程碑。我們將雙方關係提升至最高級別…合作涵蓋貿易、綠色和數位轉型、安全以及人文交流等領域。」
外交部發言人在記者會中表示，越南、歐盟建立外交關係的35年間，越南與歐盟，以及歐盟成員國的關係逐漸深化、政治信任也增強。
越南-歐盟自由貿易協定（EVFTA）5年前生效後雙邊交流顯著增加。越南已成為歐盟在東南亞國協（ASEAN）中的最大夥伴；歐盟是越南第4大夥伴與第6大投資者。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言