「對局勢更加樂觀」格陵蘭主權風波 丹麥外長曝與美會談氣氛

丹麥外交部長今天表示，在與美國就格陵蘭問題展開技術性會談後，他對局勢感到「更加樂觀」。

法新社報導，丹麥外長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）在布魯塞爾參加歐盟會議時告訴媒體：「昨天我們在華府就格陵蘭議題舉行了首場高層官員會議。」

拉斯穆森指出：「會談進展順利，氣氛與語調都極具建設性，雙方也已規劃後續會議。雖然問題尚未完全解決，但這是一個好的開始。」

美國總統川普（Donald Trump）上週收回先前威脅奪取格陵蘭的言論後，而有了丹麥、格陵蘭與美國這場三方會談。格陵蘭是丹麥的自治領地，而丹麥則是歐盟與北大西洋公約組織（NATO）成員國。

拉斯穆森說：「我們曾繞了一大段路，情勢一度升高，但現在我們回到了正軌。比起一週前，我今天稍微樂觀了一些。」

拉斯穆森還說：「我已多次聲明，我們當然理解美國關切北極地區的安全，這也是我們希望透過緊密合作來解決的問題。」