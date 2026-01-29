快訊

農場投毒…張美阿嬤三女兒開轟「巨嬰弟」避不出面 壓力全由媽媽承受

正值下班交通尖峰...國1林口路段休旅車起火駕駛逃出 後方回堵5公里

Alex Honnold赤手獨攀台北101差點取消 賈永婕曝「最後deadline」

「對局勢更加樂觀」格陵蘭主權風波 丹麥外長曝與美會談氣氛

中央社／ 布魯塞爾29日綜合外電報導
丹麥外交部長今天表示，在與美國就格陵蘭問題展開技術性會談後，他對局勢感到「更加樂觀」。圖為格陵蘭首府努克。圖／路透
丹麥外交部長今天表示，在與美國就格陵蘭問題展開技術性會談後，他對局勢感到「更加樂觀」。圖為格陵蘭首府努克。圖／路透

丹麥外交部長今天表示，在與美國格陵蘭問題展開技術性會談後，他對局勢感到「更加樂觀」。

法新社報導，丹麥外長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）在布魯塞爾參加歐盟會議時告訴媒體：「昨天我們在華府就格陵蘭議題舉行了首場高層官員會議。」

拉斯穆森指出：「會談進展順利，氣氛與語調都極具建設性，雙方也已規劃後續會議。雖然問題尚未完全解決，但這是一個好的開始。」

美國總統川普（Donald Trump）上週收回先前威脅奪取格陵蘭的言論後，而有了丹麥、格陵蘭與美國這場三方會談。格陵蘭是丹麥的自治領地，而丹麥則是歐盟與北大西洋公約組織（NATO）成員國。

拉斯穆森說：「我們曾繞了一大段路，情勢一度升高，但現在我們回到了正軌。比起一週前，我今天稍微樂觀了一些。」

拉斯穆森還說：「我已多次聲明，我們當然理解美國關切北極地區的安全，這也是我們希望透過緊密合作來解決的問題。」

格陵蘭 丹麥 美國 布魯塞爾 川普 歐盟

延伸閱讀

美國丹麥格陵蘭展開外交磋商 盧比歐預期好結果

陸駐俄大使：美國在北極行為 與中國在該地區利益相悖

白宮吹捧過頭 川普牽企鵝漫步格陵蘭合成圖鬧大笑話

從去年開始編寫 格陵蘭發新版危機應變手冊：全民囤糧5天

相關新聞

濃煙直竄天！泰國輕型攻擊機訓練中「機頭朝下墜地」 2飛行員罹難

泰國空軍證實，一架AT-6雙座輕型攻擊機今天上午在清邁飛行訓練時墜毀，2名飛行員罹難

曾靠千架無人機突破地表最強防空！專家：伊朗「元氣大傷但仍致命」

華爾街日報報導，美伊局勢戰雲密布，儘管德黑蘭去年6月在以伊衝突中元氣大傷，但現在仍握有約2000枚彈道飛彈且實戰技術精進...

「對局勢更加樂觀」格陵蘭主權風波 丹麥外長曝與美會談氣氛

丹麥外交部長今天表示，在與美國就格陵蘭問題展開技術性會談後，他對局勢感到「更加樂觀」

人氣女王！「推高市」效應擴散 自民黨選舉傳單印她照片秒被拿光

日本眾議院選舉展開二戰後最短期決戰，首相、自民黨總裁高市早苗的人氣成為選戰關鍵變數。多名自民黨候選人反映，印有高市照片的...

難動搖伊朗？川普擬發動精準打擊 專家直言「單靠空襲不夠」

伊朗對大規模抗議活動展開鎮壓後，美國總統川普據傳正在權衡選項，包括對伊朗安全部隊和領導人發動精準打擊。然而，以色列與阿拉...

川普擬打擊伊朗以點燃示威 中東盟友遊說反對：我們承擔後果

路透29日引述多名消息人士報導，儘管以色列與阿拉伯官員指出，單憑空中武力無法推翻伊朗教士政權的統治，美國總統川普仍在考慮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。