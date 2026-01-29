快訊

中央社／ 東京29日專電
自民黨總裁高市早苗。圖／法新社
自民黨總裁高市早苗。圖／法新社

日本眾議院選舉展開二戰後最短期決戰，首相自民黨總裁高市早苗的人氣成為選戰關鍵變數。多名自民黨候選人反映，印有高市照片的競選傳單在街頭與會場「很快就被拿完」，顯示「推高市」支持熱潮正在基層快速擴散。

讀賣新聞報導，根據眾院選情所做調查顯示，自民黨有望單獨取得過半數席次（233席），而高市內閣的高支持率被認為是推動自民黨選情的一大助力。

上一屆眾院選舉時，自民黨受到黨內派閥與政治獻金問題拖累，導致執政黨未能保住過半數。不過，不少自民黨候選人都感受到，這次情勢完全不同。根據讀賣新聞社1月民調，高市內閣支持率高達69%，多數自民黨候選人成功吸收超過5成的內閣支持群眾，鞏固支持基礎。

在北海道、首都圈等多個選區，自民黨陣營指出，選民索取文宣的速度與以往明顯不同。一名首都圈候選人形容，「首相照片放在最前面的政見傳單，很快就發完了，聽眾的反應跟上次選舉完全不一樣。」

日刊體育報導，這次選舉被視為「推し活選舉（應援式選舉）」，已逐漸超越傳統政黨支持，呈現出類似粉絲應援的動員效果。

政治記者角谷浩一分析，相較於政策內容，因為「首相很努力、想支持她」的「應援式選舉」型態正在浮現。因為這個人很努力，進而連帶支持同黨候選人，形成連鎖效應。「因為高市首相的人氣，而出現推Sanae（早苗）現象。高市首相或許是想利用這股人氣，才判斷現在正是出手的時候。」

不過，角谷也表示，如果只是靠著「應援式選舉」的氣氛與社群媒體經營引發話題帶票，即使選民授予席次，也很難產出令人期待的政治成果，只會不斷重複「對政治懷抱期待、感到失望、對政治不信任」的循環。

他指出，不論執政或在野陣營，都面臨人才不足與停滯的共同困境，選後必須進行政界重組，從「應援式」回歸「培育人才」，日本政治才有可能改變。

「推高市」效應雖能在短期內迅速聚集關注，但是否能轉化為長期、穩定的政策支持，仍有待選後檢驗。

自民黨 首相 日本 高市早苗

人氣女王！「推高市」效應擴散 自民黨選舉傳單印她照片秒被拿光

