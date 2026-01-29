濃煙直竄天！泰國輕型攻擊機訓練中「機頭朝下墜地」 2飛行員罹難

快訊

中央社／ 曼谷29日專電
泰國空軍證實，一架AT-6雙座輕型攻擊機今天上午在清邁飛行訓練時墜毀，2名飛行員罹難。

泰國空軍表示，事故發生在上午10時30分左右，已派出人員前往勘查、救援。

綜合民族報（The Nation）和曼谷郵報（Bangkok Post）報導，救援人員抵達事故現場時，軍機已燃起熊熊大火，飛機殘骸散落在約20公尺範圍內。2名飛行員的遺體仍在飛機殘骸中。

報導引述當地居民說法指出，墜機地點位於一片樹林，飛機機頭當時朝下墜入地面，隨後發生兩次爆炸。

據報導，泰國空軍擁有8架AT-6，可執行作戰等多種任務。

