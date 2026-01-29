美向委內瑞拉移交遭扣油輪 不清楚是否載有石油

快訊

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導

兩名美國官員今天告訴路透社，美國正在把本月扣押的一艘油輪移交還給委內瑞拉，不清楚油輪上是否還載有石油。

自去年底以來，美國已發起為期數月的行動，扣押與委內瑞拉有關的油輪，迄今已進行了7起查扣。

這兩名不願具名的官員指出，這艘將移交還給委內瑞拉當局的船隻，是懸掛巴拿馬旗幟的超級油輪「索菲亞號」（M/T Sophia）。他們並未說明歸還這艘油輪的原因。

主導攔截與扣押行動的美國海岸防衛隊，以及負責處理政府所有媒體詢問的委內瑞拉通訊部，目前皆未立即回應置評請求。

索菲亞號1月7日遭美國海岸防衛隊與美軍攔截時，船上正運載石油。當時，美國政府表示，受制裁的索菲亞號是「無國籍、遭制裁的暗黑船隊動力油輪」。

其中一名消息人士表示，不清楚索菲亞號目前是否仍載有石油。

川普將拉丁美洲外交政策重心放在委內瑞拉，最初是為了將委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）趕下台。在未能找到外交解決方案後，川普下令美軍於1月3日發動大膽的夜襲行動，直搗委內瑞拉抓捕馬杜洛與他的妻子。

自那之後，川普表示，美國計劃無期限掌控委內瑞拉的石油資源，並提出規模達1000億美元的計畫，著手重建委內瑞拉破敗的石油產業。

本月稍早，索菲亞號與另一艘遭扣油輪曾被目擊出現在波多黎各附近。

