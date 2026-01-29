快訊

泰國為泰黨總理候選人盼台海穩定 欲借鏡台科技經驗

中央社／ 北標府29日專電

泰國大選進入倒數，代表前領導人戴克辛創立的為泰黨角逐總理的尤德查南，最近到各鄉鎮造勢催票。他日前在北標府出席競選活動時表示，泰國要深化與東協國家的合作，並強調台海穩定對區域和平至關重要；同時也表達期望借鏡台灣新創生態系經驗。

泰國2月8日舉行大選，為泰黨（Pheu Thai Party）首席總理候選人尤德查南（Yodchanan Wongsawat）積極造勢，日前離開曼谷，在北標府（Saraburi）出席造勢活動時接受外媒採訪，針對中央社提問如何看待台海情勢時，他表示，台海局勢和南海議題攸關整個亞洲的穩定。

尤德查南向中央社說：「和平對所有事情而言都是必要的，我認為兩方展開對話，會讓情況變得更好。我們支持和平。」

現年46歲的尤德查南是前總理頌猜（SomchaiWongsawat）與戴克辛胞妹瑤瓦帕（YaowapaWongsawat）之子、戴克辛（Thaksin Shinawatra）的外甥。

目前在泰國馬奚杜大學（Mahidol University）生物醫學工程系任教的尤德查南表示，台灣與泰國關係相當緊密，並指出，在大學任教期間，學習許多台灣的經驗，如半導體、台灣科學園區模式和科技等。

他告訴中央社：「我們希望學習台灣的新創生態系，如一些設計思維的東西。我認為（台灣和泰國關係）很近了。」

在外交政策方面，尤德查南指出，泰國須在中美競爭態勢中維護國家利益，小國更應透過結盟與區域合作取得平衡，他強調，東協國家應加強團結，提升談判籌碼。

針對此次大選，年輕世代對政治世家長期主導泰國政壇感到不滿，出身自主宰泰國政壇長達20年的戴克辛家族的尤德查南對此表示，外界初期的確聚焦他的家族背景，但他希望選民更關注政見內容。

他補充說：「特別是在科技變革、地緣政治與經濟轉型挑戰下，如何透過產業升級與創新而提高國民所得。」

尤德查南家族中，有多名成員曾出任總理，其中最廣為人知的就是創立為泰黨的戴克辛。

尤德查南指出，戴克辛作為他的家人，雙方關係緊密，自求學時期，戴克辛就給他許多有益的建議，但他強調此次參選是以個人身分投入政治，未來政策也是由自己與政黨共同決定。

對於選後籌組聯合政府的可能性，尤德查南則說，為泰黨的目標是取得足夠席次以組成穩定政府，但若未達標也願意與政策理念相近的政黨合作，避免重演過去政局動盪的情況。

另外，外界關注戴克辛是否可能在選後獲釋。對此尤德查南對此表示，這並非政黨的談判條件，也不會作為聯合政府的交換籌碼。

泰國最高法院2025年9月針對戴克辛2023年8月流亡返國後的保外就醫案，判處他監禁一年。

泰國 總理 台海

