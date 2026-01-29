新加坡警方再對Meta下指令 要求擴大臉書防詐

快訊

中央社／ 新加坡29日專電

為打擊網路詐騙新加坡內政部今天表示，警方依「網路刑事危害法」對臉書母公司Meta發出第2道實施指令，要求其擴大打擊臉書上冒充個人的詐騙活動、強化人臉識別與用戶檢舉審查機制；若無合理理由未遵從指令，最高可罰新幣100萬元（約新台幣2480萬元）。

新加坡內政部今天發布新聞資料指出，警方於27日依據「網路刑事危害法」（Online Criminal HarmsAct），對Meta發出第2道「實施指令」（Implementation Directive），要求其採取措施，打擊臉書（Facebook）冒充個人的詐騙廣告、帳號、個人檔案或商業專頁。

新加坡警方去年9月首次向Meta發出實施指令後，臉書上涉及冒充政府官員的詐騙案件數量有所減少。不過，警方表示已觀察到詐騙者隨後轉而冒充，未涵蓋在首個指令範圍內的其他人士。

在這次的新指令下，Meta仍須強化人臉識別機制，並優先處理新加坡用戶的檢舉通報，但打擊對象將擴大至冒充其他個人的詐騙活動。

根據新聞資料，Meta須於1月31日前，將打擊詐騙措施的適用範圍擴大至未納入首道指令的政府官員，並於2月28日前進一步涵蓋經警方評估為高風險、且曾因遭冒充而報案的新加坡本地人士。

此外，Meta也須在6月30日之前，為在新加坡本地較受關注（notable）的臉書用戶，實施人臉識別機制，以減少冒充這些用戶的詐騙廣告、帳號及個人和商業專頁。新聞資料並未進一步說明這類用戶的涵蓋範圍。

如果Meta無合理理由未遵從指令，一經判定最高可罰新幣100萬元；若違規行為持續，亦可被處以每天最高新幣10萬元的追加罰款。

新加坡在2023年通過網路刑事危害法，並於2024年實施「網路通訊服務守則」及「電子商務服務守則」。依據該法令，政府可向網路服務提供商發布「實施指令」，要求落實特定系統、流程或防護措施，以因應詐騙或其他惡意網路行為的風險。

詐騙 網路 新加坡

