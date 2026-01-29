日韓防長會談在即 航空自衛隊首度幫韓軍機加油
日本航空自衛隊昨天支援韓國空軍特技飛行表演隊的教練機加油，是航空自衛隊首度協助供油給韓國軍機。日媒指出，雙方有意在日本與韓國防長會談之前，藉此彰顯交流正常化。
「日本經濟新聞」與「讀賣新聞」報導，韓國空軍9架黑鷹特技飛行表演隊T50教練機與一架載著維修相關人員的運輸機，在飛往沙烏地阿拉伯參加國防裝備展覽之前，途中於日本沖繩縣那霸市的航空自衛隊那霸基地停留，並接受日本自衛隊的加油協助。
日韓雙方並未簽訂能互相供應燃料與彈藥等物資的「物品勞務相互提供協定」（ACSA），因此日本航空自衛隊這次是依據自衛隊法提供支援。
而報導指出，這次是韓方所提出的支援請求，也是韓國空軍黑鷹特技飛行表演隊首度訪問日本。
而日本航空自衛隊飛行表演隊「藍色脈衝」（又稱藍色衝擊）也從宮城縣的松島基地飛到沖繩縣，與韓國空軍交流。
日韓雙方曾經協調於2025年11月由航空自衛隊協助韓國空軍加油，不過後來中止，原因是黑鷹特技飛行表演隊在日韓雙方具有領土爭議的竹島（韓方稱獨島）實施飛行訓練，之後雙方部隊交流就陷入停滯。
日本首相高市早苗與韓國總統李在明本月稍早舉行領袖會談後，確定國防合作的重要性，並推動營造雙方重啟國防領域交流的環境。
日本防衛省已經宣布，日本防衛大臣小泉進次郎與韓國國防部長安圭伯明天將在日本神奈川縣的海上自衛隊橫須賀基地舉行會談。
「日本經濟新聞」指出，韓國空軍到日本交流也是希望在日韓防長會談舉行之前，彰顯雙方交流正常化。
