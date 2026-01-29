菲中齟齬加劇 南海小鎮將中國大使列為不受歡迎人物

快訊

中央社／ 馬尼拉29日專電

中國駐菲大使館菲律賓政府官員、南海相關部門及國會議員之間的言語交鋒持續加劇，菲律賓一座位於南海的小鎮近日宣布，將中國駐菲大使井泉列為「不受歡迎人物」。

菲律賓DZMM廣播電台今天報導，位於南海、由巴拉旺省（Palawan）管轄的自由群島（Kalayaan）地方政府27日通過決議案，指控井泉公開抨擊菲律賓官員，違反外交禮儀，將他列為「不受歡迎人物」。

2023年8月，自由群島地方政府也曾宣布時任中國大使黃溪連為「不受歡迎人物」，當時中國海警船在仁愛暗沙海域向菲律賓海岸防衛隊船隻噴射強力水柱。

中國大使館自去年12月下旬開始，與菲方官員、南海相關機構及國會議員相互強硬嗆聲，菲媒形容中國大使館已成為「戰狼」。

回應中國大使館的「戰狼」姿態，菲律賓24名參議員中，有15人於27日聯署第256號決議案，譴責中國大使館抨擊菲律賓官員，呼籲菲律賓外交部採取必要措施維護國家尊嚴；同時重申支持在南海執勤的菲律賓海岸防衛隊、菲律賓海軍及當地漁民。

不過因部分參議員主張，應先就近期雙方言語交鋒召開聽證，再進一步作決定，該決議案暫時未被採納。

與此同時，參議院議長索托（Vicente Sotto III）提出考慮宣布中國大使館副發言人魏國為「不受歡迎人物」；參議員艾赫西托（Joseph Victor Ejercito）則進一步認為，井泉為菲中「誤解」之源，在雙方緊張進一步升高之前應撤換。

中國大使館發言人季凌鵬昨晚發表聲明說，井泉曾駐美，經歷過關閉領事館、驅逐外交官、制裁及貿易戰等風浪，即使面對美國國會每年提出的數百項反中法案或決議，始終「堅定捍衛中國利益與尊嚴。」

季凌鵬說，唯有菲律賓總統小馬可仕（FerdinandMarcos Jr.）有權要求井泉離境，一旦收到這項通知，井泉將立即離開，並為履行外交官職責感到自豪。

井泉在2025年12月6日抵達馬尼拉，5天後向小馬可仕遞交國書。

季凌鵬並說，就算中國大使館被關閉，仍會繼續透過不同管道，毫不猶豫地向抹黑中國的人反擊，這是中國外交官的「基本職責」，「如果外交官做不到這一點，要外交官何用？」

另一方面，民調機構OCTA Research今天在臉書公布12月間進行的調查：有60%菲律賓人不信任中國、79%菲律賓人視中國為最大威脅。

菲律賓總統府、外交部與國防部最近都發表聲明，支持政府官員為捍衛國家尊嚴和主權發聲。

