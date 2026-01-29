曾靠千架無人機突破地表最強防空！專家：伊朗「元氣大傷但仍致命」

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗去年6月13日朝以色列發射多枚飛彈。新華社
伊朗去年6月13日朝以色列發射多枚飛彈。新華社

華爾街日報報導，美伊局勢戰雲密布，儘管德黑蘭去年6月在以伊衝突中元氣大傷，但現在仍握有約2000枚彈道飛彈且實戰技術精進，仍是威脅中東4萬美軍的利刃。華府智庫「捍衛民主基金會」伊朗計畫資深主任塔勒布盧（Behnam Ben Taleblu）表示：「德黑蘭也許虛弱，但憑藉強大的飛彈兵力，仍具致命反擊能力。」

據估計，伊朗仍握有約2000枚射程覆蓋以色列的中程彈道飛彈；另有大量短程飛彈，可威脅波斯灣美軍基地與荷莫茲海峽航運，但確切數量外界估計不一。伊朗也擁有反艦巡弋飛彈、魚雷快艇與無人機等，足以對美軍艦艇構成壓力。

外交關係協會估算，美國在中東從土耳其到科威特設有至少24處已公開的陸上軍事設施，並部署約4萬名官兵。美國國務卿魯比歐28日也表示，區域內約3萬至4萬美軍分散駐守8至9處據點，均在伊朗飛彈射程內。

伊朗過去曾打擊美軍在伊拉克與卡達的基地，分析人士也認為，美軍在約旦的兵力同樣脆弱。軍事分析人士指出，若美方動武，伊朗可能優先鎖定靠近其海岸的美軍資產，以短程飛彈「量攻」方式施壓，同時把與美國關係緊密、地理位置接近的波斯灣國家納入打擊範圍。

去年伊朗朝以色列發射1000架無人機，僅2架墜毀以色列境內，但這說明即使是世上最先進的防空網也可能被突破。

在此情境下，伊朗飛彈發射器勢必成為美方首波攻擊重點，意在壓低報復火力。以色列國防部國防研發主管戈德（Daniel Gold）說，6月以伊戰爭期間，以方以巡飛無人機與戰機重創伊朗發射器，使約70%失效，另有部分由以色列祕密特工在地面摧毀。

哈德遜研究所估計，伊朗機動發射器「運輸起豎發射車」從以伊戰前的480具降至戰後100具。不過，德黑蘭目前仍握有多少發射器難以確定。分析人士與官員指出，伊朗正重建並修復在以色列轟炸地下飛彈庫入口後受損的裝備；英國智庫「國際戰略研究所」研究員欣茲（Fabian Hinz）也說，伊朗近年更擅長生產設計較簡化、建造更快的發射器。

軍事分析人士並指出，去年以伊戰雖削弱伊朗能力，卻也讓其精進實戰戰術，包括開始從更深處、更多地點發射較先進、射程更遠的飛彈，改變攻擊節奏與模式，並擴大目標分布，以提高命中率。

此外，以色列與美國在戰爭中大量消耗攔截彈，而全球性短缺使補充不易；戰事一旦拉長，雙方都可能被迫在庫存與防護範圍間做出更艱難的取捨。

