川普擬打擊伊朗以點燃示威 中東盟友遊說反對：我們承擔後果

路透29日引述多名消息人士報導，儘管以色列與阿拉伯官員指出，單憑空中武力無法推翻伊朗教士政權的統治，美國總統川普仍在考慮對伊朗採取行動選項，包括對安全部隊及其領導人發動針對性打擊，以激勵示威群眾。

一名知情的美方消息人士表示，伊朗本月初的鎮壓行動粉碎全國抗議並造成數千人喪生後，川普希望為「政權更迭」創造條件，正考慮打擊美方認定應為暴力負責的指揮官與機構，藉此讓示威群眾更有信心占領政府及安全機構建築；幕僚討論的選項也包括一次規模更大、影響可能更為長遠的打擊，目標可能鎖定彈道飛彈或伊朗的核濃縮計畫，但川普尚未就是否走上軍事途徑作出最終決定。

不過，4名阿拉伯官員、3名西方外交官和1名知情的資深西方消息人士表示，他們擔心這類打擊不僅未必能動員民眾上街，反而可能削弱這場運動。抗議群眾在當局祭出自1979年伊斯蘭革命以來最血腥的鎮壓後，至今未能重振旗鼓。

一名以色列資深官員指出，若華府目標是推翻教士政權，以色列認為單靠空襲並不足夠，必須結合地面力量與有組織的國內反對派；即使美國擊斃最高領袖哈米尼，伊朗仍可能迅速出現新的領導人接替。此外，伊朗領導階層雖因動亂而實力受挫，但即便引發抗議的深層經濟危機仍在持續，政權依然牢牢掌控局勢。

西方消息人士則認為，川普的目標似乎是促成領導層更替，而非「推翻政權」，結果可能類似委內瑞拉的情況。區域官員警告，在哈米尼交棒之前，政治變革極為困難，且一旦出現權力真空，革命衛隊可能趁勢接管，進一步鞏固強硬統治，並加深核問題對峙與地區緊張。任何被視為在外部壓力下產生的繼任者，恐怕不被社會承認，反而可能強化而非削弱革命衛隊的影響力。

從波灣國家到土耳其，整個地區的官員普遍表示，他們傾向於選擇「遏制」，而非任由伊朗教士政權崩潰，因為擔心伊朗一旦內部動盪失控，不穩情勢可能外溢。此外，作為美國長期盟友、同時也是多處主要美軍基地所在地的波灣國家，憂心一旦情勢升高，自己將成為伊朗報復的第一線目標。

沙烏地阿拉伯、卡達、阿曼與埃及已向華府遊說，反對對伊朗動武。一名阿拉伯消息人士直言，美國或許會扣動扳機，但承擔後果的「將是我們」。