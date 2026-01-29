快訊

黃仁勳來了！專機午間1:05降落松山機場 兆元宴、輝達總部受關切

扯！88會館郭哲敏高院法庭公然「看A片」 法官氣炸

遭控性侵猥褻6女…NONO二審開庭被問「是否和解」 他一如既往不回應

川普擬打擊伊朗以點燃示威 中東盟友遊說反對：我們承擔後果

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
伊朗德黑蘭的革命廣場（Enghelab Square）懸掛描繪伊朗國旗的大型愛國標語，1月14日。法新社
伊朗德黑蘭的革命廣場（Enghelab Square）懸掛描繪伊朗國旗的大型愛國標語，1月14日。法新社

路透29日引述多名消息人士報導，儘管以色列與阿拉伯官員指出，單憑空中武力無法推翻伊朗教士政權的統治，美國總統川普仍在考慮對伊朗採取行動選項，包括對安全部隊及其領導人發動針對性打擊，以激勵示威群眾。

一名知情的美方消息人士表示，伊朗本月初的鎮壓行動粉碎全國抗議並造成數千人喪生後，川普希望為「政權更迭」創造條件，正考慮打擊美方認定應為暴力負責的指揮官與機構，藉此讓示威群眾更有信心占領政府及安全機構建築；幕僚討論的選項也包括一次規模更大、影響可能更為長遠的打擊，目標可能鎖定彈道飛彈或伊朗的核濃縮計畫，但川普尚未就是否走上軍事途徑作出最終決定。

不過，4名阿拉伯官員、3名西方外交官和1名知情的資深西方消息人士表示，他們擔心這類打擊不僅未必能動員民眾上街，反而可能削弱這場運動。抗議群眾在當局祭出自1979年伊斯蘭革命以來最血腥的鎮壓後，至今未能重振旗鼓。

一名以色列資深官員指出，若華府目標是推翻教士政權，以色列認為單靠空襲並不足夠，必須結合地面力量與有組織的國內反對派；即使美國擊斃最高領袖哈米尼，伊朗仍可能迅速出現新的領導人接替。此外，伊朗領導階層雖因動亂而實力受挫，但即便引發抗議的深層經濟危機仍在持續，政權依然牢牢掌控局勢。

西方消息人士則認為，川普的目標似乎是促成領導層更替，而非「推翻政權」，結果可能類似委內瑞拉的情況。區域官員警告，在哈米尼交棒之前，政治變革極為困難，且一旦出現權力真空，革命衛隊可能趁勢接管，進一步鞏固強硬統治，並加深核問題對峙與地區緊張。任何被視為在外部壓力下產生的繼任者，恐怕不被社會承認，反而可能強化而非削弱革命衛隊的影響力。

從波灣國家到土耳其，整個地區的官員普遍表示，他們傾向於選擇「遏制」，而非任由伊朗教士政權崩潰，因為擔心伊朗一旦內部動盪失控，不穩情勢可能外溢。此外，作為美國長期盟友、同時也是多處主要美軍基地所在地的波灣國家，憂心一旦情勢升高，自己將成為伊朗報復的第一線目標。

沙烏地阿拉伯、卡達、阿曼與埃及已向華府遊說，反對對伊朗動武。一名阿拉伯消息人士直言，美國或許會扣動扳機，但承擔後果的「將是我們」。

伊朗 美國 川普

延伸閱讀

川普欲撤換庫克 鮑爾：聯準會113年來最重要案件

川普重提「午夜重錘」催談判嗆動武 伊朗：手指已扣在扳機上

鮑爾擋住川普壓力不降息 合庫金徐千婷：維持聯準會獨立性

美伊戰火一觸即發！川普又考慮打伊朗原因曝 五角大廈披薩指數異常

相關新聞

川普要打伊朗？經濟學人曝美軍可疑動向 去年給2周結果3天後突襲

美國總統川普近日再度將砲火轉向伊朗，警告德黑蘭「時間所剩無幾」。經濟學人28日以「美國會打伊朗？」為題報導，川普稱有意談...

國家不想看見的「鬼」？泰國當代政治中的幽靈

現於北美館展出的「2025台北雙年展」僅有一件來自泰國的作品《愛在死亡之後》（ Love after Death, 2025），由早期以虛構角色「牛仔布畫家」（The Denim Painter）在國際藝壇闖出名號的泰國藝術家寇拉克里・阿讓諾度才（Korakrit Arunanondchai）創作。

川普重提「午夜重錘」催談判嗆動武 伊朗：手指已扣在扳機上

美國總統川普28日在真實社群發文，呼籲伊朗儘速「回到談判桌」，商定一份公平公正的協議，並強調「時間所剩不多」、「下次襲擊...

日本眾議院選前民調 自民維新執政聯盟有望跨過半數門檻

共同社28日公布民調顯示，日本首相高市早苗率領的自由民主黨所主導的執政聯盟，有望在2月8日舉行的眾議院大選中取得多數席位...

川普擬打擊伊朗以點燃示威 中東盟友遊說反對：我們承擔後果

路透29日引述多名消息人士報導，儘管以色列與阿拉伯官員指出，單憑空中武力無法推翻伊朗教士政權的統治，美國總統川普仍在考慮...

兩名台灣男子在日本被捕 涉嫌詐騙老嫗黃金

日媒今天報導，兩名台灣男子涉嫌在日本冒充警察等人士，騙取日本和歌山縣一名老嫗價值約3600萬日圓（約新台幣748萬元）的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。