兩名台灣男子在日本被捕 涉嫌詐騙老嫗黃金
日媒今天報導，兩名台灣男子涉嫌在日本冒充警察等人士，騙取日本和歌山縣一名老嫗價值約3600萬日圓（約新台幣748萬元）的金塊後，被日本警方逮捕。
讀賣電視台（ytv）報導，此案被捕的人為出生於台灣的王姓犯嫌與陳姓犯嫌，分別為38歲與32歲。
這兩人本月9日之後，涉嫌佯稱是警察等人士，並打電話給和歌山縣一名70多歲老嫗稱「妳疑似是事件的共犯，為了證明妳的清白，請在指定的地方放置黃金」。
這兩人本月27日確認裝有受害者金塊的紙袋，放置在和歌山縣一間便利商店後，就把紙袋拿走。
日本警方在調查其他詐欺案的過程中，也派員尾隨這兩人，並在兩人拿走金塊時上前盤問，接著逮捕上述兩名犯嫌。
陳姓犯嫌本月26日才剛到日本，日本警方正朝著犯案後立即離境的犯罪手法調查此案。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言