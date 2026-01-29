快訊

扯！88會館郭哲敏高院法庭公然「看A片」 法官氣炸

遭控性侵猥褻6女…NONO二審開庭被問「是否和解」 他一如既往不回應

優先席又見紛爭！長者撂英文嗆外籍客「你懷孕嗎？」 要求出示醫生證明

兩名台灣男子在日本被捕 涉嫌詐騙老嫗黃金

中央社／ 東京29日綜合外電報導
日本警方示意圖，與本文案情無關。路透
日本警方示意圖，與本文案情無關。路透

日媒今天報導，兩名台灣男子涉嫌在日本冒充警察等人士，騙取日本和歌山縣一名老嫗價值約3600萬日圓（約新台幣748萬元）的金塊後，被日本警方逮捕。

讀賣電視台（ytv）報導，此案被捕的人為出生於台灣的王姓犯嫌與陳姓犯嫌，分別為38歲與32歲。

這兩人本月9日之後，涉嫌佯稱是警察等人士，並打電話給和歌山縣一名70多歲老嫗稱「妳疑似是事件的共犯，為了證明妳的清白，請在指定的地方放置黃金」。

這兩人本月27日確認裝有受害者金塊的紙袋，放置在和歌山縣一間便利商店後，就把紙袋拿走。

日本警方在調查其他詐欺案的過程中，也派員尾隨這兩人，並在兩人拿走金塊時上前盤問，接著逮捕上述兩名犯嫌。

陳姓犯嫌本月26日才剛到日本，日本警方正朝著犯案後立即離境的犯罪手法調查此案。

日本 警察 紙袋 詐騙

延伸閱讀

陸春節出境觀光熱門地 日本跌出前十、「這類國家」迅速攀升

經典賽／斷言日本不會用大谷投中華隊 井口資仁：分組賽沒有苦戰

好市多「1神物」偷偷補貨！會員驚喊「比日本便宜」：快手刀搶

貴金屬ETF 權證選三個月

相關新聞

川普要打伊朗？經濟學人曝美軍可疑動向 去年給2周結果3天後突襲

美國總統川普近日再度將砲火轉向伊朗，警告德黑蘭「時間所剩無幾」。經濟學人28日以「美國會打伊朗？」為題報導，川普稱有意談...

國家不想看見的「鬼」？泰國當代政治中的幽靈

現於北美館展出的「2025台北雙年展」僅有一件來自泰國的作品《愛在死亡之後》（ Love after Death, 2025），由早期以虛構角色「牛仔布畫家」（The Denim Painter）在國際藝壇闖出名號的泰國藝術家寇拉克里・阿讓諾度才（Korakrit Arunanondchai）創作。

川普重提「午夜重錘」催談判嗆動武 伊朗：手指已扣在扳機上

美國總統川普28日在真實社群發文，呼籲伊朗儘速「回到談判桌」，商定一份公平公正的協議，並強調「時間所剩不多」、「下次襲擊...

日本眾議院選前民調 自民維新執政聯盟有望跨過半數門檻

共同社28日公布民調顯示，日本首相高市早苗率領的自由民主黨所主導的執政聯盟，有望在2月8日舉行的眾議院大選中取得多數席位...

美議員質疑輝達支援DeepSeek 憂AI成果流向中國軍方

美國聯邦眾議院一個委員會主席指稱，晶片製造大廠輝達公司（Nvidia）曾協助中國企業深度求索（DeepSeek）精進其人...

川普整肅美國頂尖大學：一場早有盤算的政治行動

川普2.0對全美頂尖大學的強硬出手，遠非意識形態之爭。近期曝光的內情顯示，針對哈佛、耶魯等名校的連串調查並非臨時起意，而是一套早有盤算的施壓策略：先以司法與行政手段全面圍剿，再逼迫校方在經費、政策與治理上讓步。已有75所大學遭波及，哈佛更面臨司法部13項調查的「特殊規格」對待。 這場行動的真正目標是規模龐大的聯邦研究與補助經費體系。當常春藤盟校都成為政治交易的籌碼，台灣家長為子女規畫的留學美國之路，還能高枕無憂嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。