尼日首都不安寧 居民：機場附近傳出爆炸槍聲
法新社引述居民說法報導，尼日首都尼阿美（Niamey）國際機場附近今天凌晨爆發一陣猛烈槍聲與爆炸巨響，數小時內平息。
報導說，居民拍攝的影片顯示夜空中出現一道道光束，伴隨巨大爆炸聲，另有畫面顯示數公尺高的火焰和燒毀的汽車。
尼阿美的迪奧里．哈馬尼國際機場（Diori HamaniInternational Airport）設有一座空軍基地，距離總統府約10公里。
根據機場附近社區居民說法，這起槍擊事件發生於午夜過後不久，兩小時後恢復平靜。目前不清楚是否有人員傷亡。
這座機場也是尼日、布吉納法索以及馬利3國為打擊聖戰組織所成立聯合部隊的總部所在。
居民表示，他們還可以聽到消防車趕往機場的鳴笛聲。
尼日軍政府領袖蒂亞尼（Abdourahamane Tiani）掌權兩年多，他2023年7月推翻民選文人總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）。
