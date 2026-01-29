快訊

台中大雅6旬婦遭砍8刀…凶嫌找到了 跑上國道被車撞倒送醫急救

幼教缺師／代理教師年資敘薪上路 公幼教保員掀離職潮

國土署官網不藏了！新任署長確定是高雄幫蔡長展

美國丹麥格陵蘭展開外交磋商 盧比歐預期好結果

中央社／ 哥本哈根／華盛頓28日綜合外電報導

丹麥外交部表示，美國、丹麥和格陵蘭今天展開會談。3方尋求化解美國總統川普揚言取得格陵蘭控制權所引發的外交危機。美國國務卿盧比歐說他預期會有「好結果」。

法新社報導，川普日前表明不會下令以武力從盟邦丹麥手中奪取格陵蘭（Greenland）。

盧比歐（Marco Rubio）今天告訴美國聯邦參議院外交委員會：「我們和格陵蘭及丹麥夥伴之間針對這項議題會有一些技術層級會議，我認為我們啟動的程序將為大家帶來好結果。」

路透社報導，美國和丹麥都是北大西洋公約組織（NATO）創始會員國，雙方數月來關係緊張。

丹麥外交部在致路透社的書面回應中說，丹麥、格陵蘭和美國的高層官員已會面，「討論如何在尊重丹麥王國紅線的同時回應美方對北極安全的關切」。

川普多次以俄羅斯與中國相關國家安全疑慮為由主張美國應掌控格陵蘭，使得跨大西洋聯盟面臨分裂危機，這場爭端隨後轉入外交管道處理。

美聯社提到，丹麥和格陵蘭外交部長本月稍早在華府與美國副總統范斯（J.D. Vance）及盧比歐會談，同意成立工作小組，目的在化解雙方的分歧。

盧比歐今天在參議院外交委員會聽證會上說：「工作小組今天啟動，將是例行程序運作。」

外交部 丹麥 美國

延伸閱讀

移民執法致死案發酵 官員停職、川普再批市長不合作

龐大艦隊進逼！川普揚言若伊朗不放棄核武 下次襲擊將更慘烈

2周前早有警訊？川普突喊提高對韓關稅又鬆口 韓外長：問題不在韓方

韓媒：川普願尋求解決方案 韓美關稅協商有望展開

相關新聞

川普要打伊朗？經濟學人曝美軍可疑動向 去年給2周結果3天後突襲

美國總統川普近日再度將砲火轉向伊朗，警告德黑蘭「時間所剩無幾」。經濟學人28日以「美國會打伊朗？」為題報導，川普稱有意談...

國家不想看見的「鬼」？泰國當代政治中的幽靈

現於北美館展出的「2025台北雙年展」僅有一件來自泰國的作品《愛在死亡之後》（ Love after Death, 2025），由早期以虛構角色「牛仔布畫家」（The Denim Painter）在國際藝壇闖出名號的泰國藝術家寇拉克里・阿讓諾度才（Korakrit Arunanondchai）創作。

日本眾議院選前民調 自民維新執政聯盟有望跨過半數門檻

共同社28日公布民調顯示，日本首相高市早苗率領的自由民主黨所主導的執政聯盟，有望在2月8日舉行的眾議院大選中取得多數席位...

美議員質疑輝達支援DeepSeek 憂AI成果流向中國軍方

美國聯邦眾議院一個委員會主席指稱，晶片製造大廠輝達公司（Nvidia）曾協助中國企業深度求索（DeepSeek）精進其人...

川普整肅美國頂尖大學：一場早有盤算的政治行動

川普2.0對全美頂尖大學的強硬出手，遠非意識形態之爭。近期曝光的內情顯示，針對哈佛、耶魯等名校的連串調查並非臨時起意，而是一套早有盤算的施壓策略：先以司法與行政手段全面圍剿，再逼迫校方在經費、政策與治理上讓步。已有75所大學遭波及，哈佛更面臨司法部13項調查的「特殊規格」對待。 這場行動的真正目標是規模龐大的聯邦研究與補助經費體系。當常春藤盟校都成為政治交易的籌碼，台灣家長為子女規畫的留學美國之路，還能高枕無憂嗎？

美伊戰火一觸即發！川普又考慮打伊朗原因曝 五角大廈披薩指數異常

CNN引述知情人士報導，美國總統川普評估對伊朗發動新一波打擊，因為美伊就限制核計畫與彈道飛彈能力的接觸未見突破。消息人士...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。