美國丹麥格陵蘭展開外交磋商 盧比歐預期好結果
丹麥外交部表示，美國、丹麥和格陵蘭今天展開會談。3方尋求化解美國總統川普揚言取得格陵蘭控制權所引發的外交危機。美國國務卿盧比歐說他預期會有「好結果」。
法新社報導，川普日前表明不會下令以武力從盟邦丹麥手中奪取格陵蘭（Greenland）。
盧比歐（Marco Rubio）今天告訴美國聯邦參議院外交委員會：「我們和格陵蘭及丹麥夥伴之間針對這項議題會有一些技術層級會議，我認為我們啟動的程序將為大家帶來好結果。」
路透社報導，美國和丹麥都是北大西洋公約組織（NATO）創始會員國，雙方數月來關係緊張。
丹麥外交部在致路透社的書面回應中說，丹麥、格陵蘭和美國的高層官員已會面，「討論如何在尊重丹麥王國紅線的同時回應美方對北極安全的關切」。
川普多次以俄羅斯與中國相關國家安全疑慮為由主張美國應掌控格陵蘭，使得跨大西洋聯盟面臨分裂危機，這場爭端隨後轉入外交管道處理。
美聯社提到，丹麥和格陵蘭外交部長本月稍早在華府與美國副總統范斯（J.D. Vance）及盧比歐會談，同意成立工作小組，目的在化解雙方的分歧。
盧比歐今天在參議院外交委員會聽證會上說：「工作小組今天啟動，將是例行程序運作。」
