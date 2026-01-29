烏克蘭和談頓內茨克問題棘手 盧比歐稱正積極調解

快訊

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導

美國國務卿盧比歐今天表示，在美國居中斡旋下，各方正在積極努力調解頓內茨克領土問題，以結束俄羅斯烏克蘭的戰爭，並稱這項分歧是尚待解決的關鍵問題，且「非常棘手」。

路透社報導，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）多次表示，除非基輔在和平協議中割讓，否則俄羅斯將以武力奪取烏克蘭整個頓巴斯（Donbas）地區，而目前俄軍已控制頓巴斯地區90%的土地。頓內茨克（Donetsk）屬於頓巴斯地區的一部分。

基輔表示，不會把莫斯科無法在戰場上奪取的領土拱手讓給對方。民調顯示，烏克蘭人不太願意在領土上做出讓步。

盧比歐（Marco Rubio）在參議院外交委員會（Senate Foreign Relations Committee）聽證會上表示：「這仍然是我們必須跨越的鴻溝。雙方依然存在分歧，但至少我們已經能夠把問題縮小到一個核心議題，而這個議題可能會非常棘手。」

普丁要求烏克蘭割讓目前仍控制的20%頓內茨克領土，約5000平方公里，這已成為達成任何協議的主要障礙。儘管大多數國家承認頓內茨克屬於烏克蘭，但普丁聲稱頓內茨克是俄羅斯「歷史領土」的一部分。

盧比歐說，美方有可能會出席後續的烏克蘭會談，但川普總統的兩位高級特使魏科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner）將不會參與，他們曾出席上週末在阿布達比舉行的前一輪會談。

上週末的會談包括俄烏官員間罕見的面對面接觸，最終未能達成協議，但莫斯科與基輔均表示願意進一步對話。一名美國官員當時對媒體說，預計2月1日將在阿布達比舉行更多討論。

在川普政府加重施壓下，基輔面臨做出讓步的壓力，以達成結束俄烏戰爭的協議。這場戰爭是自第2次世界大戰以來歐洲死傷最慘重、最具破壞性的衝突，是由俄羅斯全面入侵烏克蘭所引發。

盧比歐也被問到，美烏雙方是否已就烏克蘭的安全保證達成共識。他表示：「我認為你們可以說，就我們這方的立場而言，是已經達成共識。但顯然這裡還牽扯到俄羅斯因素。當然，任何安全保證都將在衝突結束後才會生效。」

英國「金融時報」（Financial Times）昨天報導，華府方面告訴烏克蘭，必須簽署與俄羅斯的和平協議，才能獲得美國的安全保證。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

