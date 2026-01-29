俄軍首次以星鏈操控長程無人機 專家：防禦難度增

快訊

中央社／ 基輔28日專電

烏克蘭國防部長費多羅夫證實，俄羅斯正使用星鏈衛星網路服務操控無人機對烏克蘭發動攻擊，強調烏方須盡快因應。稍早其顧問指出，俄軍已首次利用星鏈搭配「見證者」無人機，執行長程攻擊任務。

烏克蘭國際傳真社（Interfax Ukraine）報導，新任國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）27日表示，面對俄羅斯運用星鏈（Starlink）結合無人機的攻擊方式，烏克蘭必須加快應變速度，提前預測可能發展，並回應潛在威脅，以避免對民眾與軍隊構成風險。

「烏克蘭真理報」報導，無線電軍事專家貝斯克列斯特諾夫（Serhii Beskrestnov）指出，俄軍1月24日在烏克蘭中部克羅皮夫尼茨基（Kropyvnytskyi）地區以「見證者」（Shahed）無人機攻擊直升機。

根據影像分析，該無人機在人工指示下可自動搜尋目標，現場並未偵測到其他無人機組成無線網路，因此研判這是首起利用星鏈操控「見證者」無人機的案例。

貝斯克列斯特諾夫表示，他事前曾提出警告，但未受到足夠重視。他指出，在人工控制下，「見證者」無人機幾乎可貼近地面飛行，降低遭雷達偵測的機率。貝斯克列斯特諾夫現為費多羅夫的科技事務顧問，正與團隊積極研擬因應方案。

華府智庫「戰爭研究所」（ISW）1月26日發布報告指出，早在去年9月即發現俄方已為「見證者」無人機配置星鏈裝置。報告指出，該型無人機有效航程可超過1000英里，適合執行長程打擊任務。

報告指出，俄軍明顯仰賴星鏈技術延長自殺式無人機的作戰距離，並提升對抗烏克蘭電子作戰的能力。

資料顯示，BM-35偵察無人機的有效航程約500公里，若自俄羅斯或遭占領的烏克蘭領土發射，涵蓋範圍可及烏克蘭大部分地區，並延伸至整個摩爾多瓦，以及波蘭、羅馬尼亞與立陶宛部分地區。

「戰爭研究所」指出，面對俄羅斯帶來的中程無人機威脅，烏克蘭現行電子作戰手段仍不足以全面保護基礎設施，亟需加強地對空防空系統，以有效攔截無人機。

UNN通訊社報導，軍事專家克拉馬羅夫（AndriyKramarov）分析，星鏈提供高速衛星訊號，使操作人員得以即時、遠距離操控無人機，低空飛行並隨時調整航線，大幅提升作戰彈性。他指出，唯有切斷衛星訊號或入侵其內部系統，才能有效阻止此類無人機，使防禦難度顯著提高。

不過，克拉馬羅夫也表示，由於相關系統成本高且技術複雜，又需要一定操作員，俄羅斯短期內難以大規模將星鏈裝置於無人機上，但若相關技術遭中國複製並量產，再供應俄方，恐成為新的安全隱憂。

貝斯克列斯特諾夫1月15日曾表示，首度偵測到俄軍以星鏈搭配BM-35無人機執行任務，並於26日指出，該技術已用於攻擊距前線約86公里的烏克蘭中部城市第聶伯羅（Dnipro）。

「戰爭研究所」報告亦指出，俄軍自去年9月起開始使用BM-35無人機，並於今年1月顯著增加出動頻率。

在俄烏戰場上，多數無人機採用MESH無線電網路運作，透過多架無人機在特定距離內形成通訊網絡，而非傳統定點或單一衛星連線。此種模式可在部分無人機遭擊落時自動重新配置通訊路徑，提高在複雜戰場環境中的穩定性與存活率。

