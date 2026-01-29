高市曾否認有金錢往來 日媒揭統一教團體買政治籌款派對券

日本前首相安倍晉三2022年遭槍擊身亡後，輿論開始關注政壇與統一教的關聯，現任首相高市早苗曾明確表示，自己與統一教沒有任何金錢往來。不過，日本媒體《週刊文春》調查發現，統一教相關團體實際上曾購買高市政治籌款派對的派對券（パーティ券），與她先前的公開說法出現落差。

高市曾於2022年8月14日在「X」發文，針對與統一教的關聯明確表示「沒有選舉支援、沒有出席活動、沒有金錢往來，事務所也沒有安排賀電的紀錄」。此外，自民黨於2022年9月公布的統一教相關調查名單中，也未見高市的名字。

週刊文春這次從高市事務所相關人士取得一份內部資料，內容記載政治籌款派對派對券的購買者、金額與匯款日期等所有入帳紀錄。這份資料是向總務省及高市選區所在的奈良縣申報收支報告的依據，被稱為記錄全部資金流向的「裏帳簿」。

資料顯示，統一教友好團體「世界和平聯合奈良縣聯合會」曾購買2019年3月於大阪喜來登都酒店舉行的「Fight On‼ sanae2019 高市早苗支部長の出版をみんなで祝う会」派對券，並於3月13日透過郵政匯款方式入帳，金額合計4萬日圓。

為查證相關情況，週刊文春曾以書面向高市事務所提出詢問，包括「世界和平聯合奈良聯合會是否曾購買派對券」等問題，但截至截稿時間仍未獲回覆。1月27日再度致電查詢時，事務所人員僅回應：「沒有回覆，就這樣。不好意思。」

不過，週刊文春28日上午收到高市事務所回覆表示，由於距離設定的回覆期限時間不足，加上目前正值眾議院選舉期間，難以進行充分確認，但事務所認為，政治資金相關事項均已依照法令規定妥善處理。至於舊統一教相關詢問，高市事務所表示，已配合自民黨實施的調查作出適當回覆，此後並無需要另行申報的新接觸關係。另一方面，世界和平聯合方面截至截稿時間前仍未回應。

週刊文春指出，高市與統一教的關聯並不僅止於這場政治籌款派對。28日中午發布的電子版以及29日出刊的紙本雜誌進一步揭露，世界和平聯合相關人士2012年也曾購買派對券，「裏帳簿」中記載的相關姓名，另有一間不動產公司購買高達54萬日圓派對券卻未列入申報的問題；此外，部分明明屬於派對券購買的款項，卻在政治資金收支報告書中被列為「捐款」，涉及虛假記載的疑點。

