快訊

剴剴案劉彩萱二審不會判死原因曝 律師批自由意志虐死童不夠泯滅人性？

生肖錢母年年換 越堆越多怎麼辦？專家揭正確處理方式

美國丹麥啟動格陵蘭談判！丹麥挑明「1紅線外其餘可談」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
格陵蘭旗幟28日於首府努克。法新社
格陵蘭旗幟28日於首府努克。法新社

美國總統川普上周在達沃斯宣布就格陵蘭問題達成「框架協議」，美國與丹麥官員於美東時間28日啟動談判，丹麥官員表明只要不觸及格陵蘭主權問題，願就合作事項展開協商。同日，美國國務卿魯比歐赴參議院聽證會，重申川普不會對格陵蘭動武，有信心最終取得理想成果，並強調接下來將進入「專業、直接」的外交程序。

彭博資訊報導，美丹28日就「框架協議」啟動談判，丹麥駐美使館發言人斯科夫（Oliver Routhe Skov）表示，高階官員會面是為了「討論如何在尊重丹麥紅線的前提下，回應美國對北極安全的關切」。值此之際，丹麥與格陵蘭領導人本周赴柏林與巴黎，試圖爭取更多歐洲支持。

丹麥官員表示，只要不觸及格陵蘭主權問題，他們願意與美國談判並檢視在格陵蘭相關合作。彭博先前報導，美方考慮修訂美丹在1951年簽訂的防務協議，消除美國在格陵蘭軍事存在的任何限制。

美丹曾於2004年修訂協議。協議規定，美國針對在格陵蘭的軍事行動或設施做出「任何重大變更」之前，必須「與丹麥及格陵蘭諮商並告知」。

POLITICO報導，另一方面，魯比歐出席參議院外交委員會作證，竭力緩和跨大西洋緊張局勢，同時傳達川普急需北約做出改變的立場。

魯比歐告訴民主黨參議員昆斯（Chris Coons）：「我認為值得注意的是，川普總統在達沃斯演說中非常清楚表明，美國不會使用武力或軍事力量，所以，我認為最後會有個不錯的結果。」

魯比歐強調，接下來議題將轉入「非常專業、直截了當」的外交程序，「而非每次談話都像媒體馬戲團一樣，如此才能讓雙方更有彈性達成正面成果」。

針對川普稱北約對美國沒貢獻，魯比歐未否認丹麥過去在阿富汗與美軍作戰的犧牲，但隨即轉回川普論點，重申北約盟友必須承擔更大比例的安全負擔。

魯比歐認為「北約需要重新構想」，他補充，需要向北約盟友解釋一點，「美國不僅聚焦歐洲，我們在西半球、印太也有防衛需求。美國也許是世界上最富裕的國家，但資源並非無限」。

美國 格陵蘭 丹麥

延伸閱讀

川普點名南韓國會未過貿易協議 貝森特：批准前不算數

移民執法致死案發酵 官員停職、川普再批市長不合作

龐大艦隊進逼！川普揚言若伊朗不放棄核武 下次襲擊將更慘烈

從黑粉變鐵粉：妮姬米娜現身華府 力挺「川普帳戶」

相關新聞

哥倫比亞失聯飛機證實墜毀 機上15人全罹難…包括當地1名議員

哥倫比亞一架小型商用飛機1月28日在該國東北部飛行時失去聯繫，機上載有13名乘客和2名機組人員，當局及軍方隨即展開搜索行動。哥倫比亞國營航空公司Satena其後發聲明，證寶飛機已墜毀，機上15人全數罹難，而其中一名乘客是該國的國會議員。

龐大艦隊進逼！川普揚言若伊朗不放棄核武 下次襲擊將更慘烈

美國總統川普28日在真實社群發文，呼籲伊朗回到談判桌前，達成公平合理、對各方有利的協議，放棄發展核武，「時間正流失，這事...

高市曾否認有金錢往來 日媒揭統一教團體買政治籌款派對券

日本前首相安倍晉三2022年遭槍擊身亡後，輿論開始關注政壇與統一教的關聯，現任首相高市早苗曾明確表示，自己與統一教沒有任...

美國丹麥啟動格陵蘭談判！丹麥挑明「1紅線外其餘可談」

美國總統川普上周在達沃斯宣布就格陵蘭問題達成「框架協議」，美國與丹麥官員於美東時間28日啟動談判，丹麥官員表明只要不觸及...

BYD超車Tesla卻在日本踢鐵板 推輕型電動車能逆轉嗎？

中國比亞迪（BYD）汽車進軍日本EV（Electric Vehicle）市場，卻在關稅與補助制度下陷入日本逆風，價格與品牌雙雙失靈。輕型車是決勝戰場，BYD長期缺席，讓Honda等日系對手穩守優勢。這場失敗不只是銷量受挫，而是中國EV全球化在高門檻市場遭遇的產業級警示。

雙速歐洲…六核心國出列 打造更強大、更獨立的歐盟

隨全球挑戰更加嚴峻，德國為打破歐盟決策僵局，提議建構「雙速歐洲」，也就是在歐盟內部組成六國核心集團，以推進確保稀土來源等...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。