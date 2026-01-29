快訊

剴剴案劉彩萱二審不會判死原因曝 律師批自由意志虐死童不夠泯滅人性？

生肖錢母年年換 越堆越多怎麼辦？專家揭正確處理方式

聽新聞
0:00 / 0:00

哥倫比亞失聯飛機證實墜毀 機上15人全罹難…包括當地1名議員

香港01／ 撰文：劉耀洋
哥倫比亞一架小型商用飛機1月28日在該國東北部飛行時失去聯繫，已證實機上15人全數罹難。圖擷自X@AerolineaSatena
哥倫比亞一架小型商用飛機1月28日在該國東北部飛行時失去聯繫，已證實機上15人全數罹難。圖擷自X@AerolineaSatena

哥倫比亞一架小型商用飛機1月28日在該國東北部飛行時失去聯繫，機上載有13名乘客和2名機組人員，當局及軍方隨即展開搜索行動。哥倫比亞國營航空公司Satena其後發聲明，證寶飛機已墜毀，機上15人全數罹難，而其中一名乘客是該國的國會議員

報導引述哥倫比亞國營航空公司Satena稱，涉事的Beechcraft 1900雙引擎渦輪螺旋槳飛機於28日中午前從靠近委內瑞拉邊境的城市Cucuta起飛，進行前往Ocana鎮的短程飛行。

Satena公司發聲明證實機上15人全數罹難：

公司指，空中交通管制部門在飛機起飛12分鐘後與其失去了聯繫，而後者的緊急信標並未啟動。

哥倫比亞國會議員金特羅（Diogenes Quintero）的代表發聲明指，金特羅及其助手是飛機上13名乘客之一。

報導引述航空公司公布的乘客名單，證實除了金特羅外，即將參與3月國會選舉的候選人薩爾塞多（Carlos Salcedo）都在飛機上。

延伸閱讀：

印度中部發生墜機意外釀5死　包括馬哈拉施特拉邦副首席部長

美國緬因州商務機墜毀7死1傷　事發時受風雪影響

文章授權轉載自《香港01》

飛機 哥倫比亞 議員

延伸閱讀

神明搭飛機SOP曝光！媽祖進香擁專屬機位 空服員暖心舉動網讚爆

影／印度包機墜毀「殘骸散落、濃煙滾滾」 西部高官5人全罹難

NASA飛機降落出事！起落架卡死 機腹著陸竄火龍驚險畫面曝

美國冬季風暴肆虐東部與中部 14州酷寒38人罹難

相關新聞

哥倫比亞失聯飛機證實墜毀 機上15人全罹難…包括當地1名議員

哥倫比亞一架小型商用飛機1月28日在該國東北部飛行時失去聯繫，機上載有13名乘客和2名機組人員，當局及軍方隨即展開搜索行動。哥倫比亞國營航空公司Satena其後發聲明，證寶飛機已墜毀，機上15人全數罹難，而其中一名乘客是該國的國會議員。

龐大艦隊進逼！川普揚言若伊朗不放棄核武 下次襲擊將更慘烈

美國總統川普28日在真實社群發文，呼籲伊朗回到談判桌前，達成公平合理、對各方有利的協議，放棄發展核武，「時間正流失，這事...

高市曾否認有金錢往來 日媒揭統一教團體買政治籌款派對券

日本前首相安倍晉三2022年遭槍擊身亡後，輿論開始關注政壇與統一教的關聯，現任首相高市早苗曾明確表示，自己與統一教沒有任...

美國丹麥啟動格陵蘭談判！丹麥挑明「1紅線外其餘可談」

美國總統川普上周在達沃斯宣布就格陵蘭問題達成「框架協議」，美國與丹麥官員於美東時間28日啟動談判，丹麥官員表明只要不觸及...

BYD超車Tesla卻在日本踢鐵板 推輕型電動車能逆轉嗎？

中國比亞迪（BYD）汽車進軍日本EV（Electric Vehicle）市場，卻在關稅與補助制度下陷入日本逆風，價格與品牌雙雙失靈。輕型車是決勝戰場，BYD長期缺席，讓Honda等日系對手穩守優勢。這場失敗不只是銷量受挫，而是中國EV全球化在高門檻市場遭遇的產業級警示。

雙速歐洲…六核心國出列 打造更強大、更獨立的歐盟

隨全球挑戰更加嚴峻，德國為打破歐盟決策僵局，提議建構「雙速歐洲」，也就是在歐盟內部組成六國核心集團，以推進確保稀土來源等...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。