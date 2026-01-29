印度爆發立百病毒疫情 亞洲多國機場緊急加強篩檢

中央社／ 新德里28日綜合外電報導
印度東部爆發立百病毒感染，鄰近國家加強邊境檢疫，圖為泰國曼谷蘇凡納布國際機場廿五日對入境乘客進行健康檢查。（歐新社）
印度東部爆發立百病毒感染，鄰近國家加強邊境檢疫，圖為泰國曼谷蘇凡納布國際機場廿五日對入境乘客進行健康檢查。（歐新社）

印度出現兩起致命性立百病毒病例後，引發亞洲多國或地區關注，泰國、新加坡、香港、馬來西亞及尼泊爾當局已加強機場篩檢，以防止疫情擴散。

路透社報導，立百病毒（Nipah Virus）的宿主包括果蝠及豬等動物，可引起發燒與腦部發炎，致死率介於40%至75%之間。

立百病毒雖然可以人傳人，但傳染並不容易，通常必須長時間接觸感染者。這種病毒較常由受感染的蝙蝠，或被污染的水果傳給人類。

根據路透社與英國廣播公司（BBC），自去年12月以來，印度西孟加拉邦（West Bengal）已確診兩起病例，據悉兩人均為醫護人員。

一名地區衛生官員告訴路透社，他們正在當地醫院接受治療。印度衛生部表示，已追蹤約196名與他們有接觸的人員，其病毒檢測結果均為陰性。

據報導，在印度通報疫情後，鄰近的東南亞國家、尼泊爾與香港當局已進入警戒狀態。泰國已開始對來自印度西孟加拉邦3個機場的旅客進行篩檢。

此外，尼泊爾也已開始對首都加德滿都（Kathmandu）機場，以及其他與印度接壤的陸路邊境口岸入境旅客進行篩檢。

新加坡傳染病管理局今天指出，將在機場對來自印度疫區的航班實施體溫檢測措施。

立百病毒 印度 機場

延伸閱讀

影／印度包機墜毀「殘骸散落、濃煙滾滾」 西部高官5人全罹難

西孟加拉邦2起立百病毒病例 印度稱疫情受控

印度、歐盟談判20年簽史上最大貿協 打造20億人口經濟示範區

降低對美、中依賴 中等強國尋求非美貿易避險

相關新聞

龐大艦隊進逼！川普揚言若伊朗不放棄核武 下次襲擊將更慘烈

美國總統川普28日在真實社群發文，呼籲伊朗回到談判桌前，達成公平合理、對各方有利的協議，放棄發展核武，「時間正流失，這事...

AI熱潮點火！SK海力士2025年獲利締新猷 先進記憶體產品需求旺

南韓記憶體大廠SK海力士2025年的獲利締造歷史新猷，主因為應用在人工智慧（AI）伺服器與資料中心的高頻寬記憶體（HBM...

印度爆發立百病毒疫情 亞洲多國機場緊急加強篩檢

印度出現兩起致命性立百病毒病例後，引發亞洲多國或地區關注，泰國、新加坡、香港、馬來西亞及尼泊爾當局已加強機場篩檢，以防止...

收受統一教賄賂案 南韓前第一夫人金建希判刑

南韓首爾中央地方法院廿八日宣判，前總統尹錫悅的妻子金建希因收受統一教賄賂，處有期徒刑一年八個月，成為南韓前總統夫婦均被判...

威脅伊朗放棄核武 川普：艦隊開過去了 快點談判

美國總統川普廿八日在真實社群發文，呼籲伊朗回到談判桌前，達成公平合理、對各方有利的協議，放棄發展核武，「時間正流失，這事...

陸移動黃海構造物 南韓表歡迎

南韓總統李在明結束對大陸訪問三周後，大陸外交部廿七日於記者會上表示，正在移動設在黃海的管理平台。就此，南韓總統府青瓦台昨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。