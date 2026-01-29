美在中東軍艦增至10艘 川普警告伊朗時間所剩無幾

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導

隨著近日一支航空母艦打擊群抵達中東美國在該地區的軍艦總數增至10艘，若總統川普決定對伊朗發動攻擊，將可動用相當可觀的軍事火力。

目前部署在中東的軍艦數量，已與年初美軍在加勒比海發動震驚全球的逮捕委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）行動前夕所派遣的兵力規模大致相當。

美國官員今天表示，目前在中東的美國軍艦總數為10艘，其中包括「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航空母艦打擊群，該艦隊配備3艘驅逐艦以及F-35C匿蹤戰機。

此外，還有另外6艘美國軍艦在該地區執行任務，包括3艘驅逐艦與3艘濱海戰鬥艦（Littoral CombatShip）。

川普今天在其社群平台Truth Social發文表示：「一支龐大的艦隊正朝伊朗前進。」他說：「如同對付委內瑞拉一樣，這支部隊已準備就緒、心意堅定，且有能力在必要時以速度與暴力迅速完成使命。」

他補充說，「時間所剩無幾」，敦促德黑蘭當局「達成協議！」

伊朗駐聯合國代表團隨後在社群平台X發文反擊，表示伊朗「已準備好對話」，但強調「若被逼入絕境，將不惜自衛並做出前所未有的強硬回擊！」

該航空母艦及其隨行艦艇是在伊朗加強鎮壓抗議行動之際，受命開往中東。

伊朗 美國 中東

延伸閱讀

要降息也要公信力！聯準會主席四名單 沒人讓川普滿意

黃齊元／川普強取豪奪對台灣的影響

干涉盟友立法…川普踩紅線 學者：恐損害夥伴國互信

美韓關稅糾紛現希望？川普鬆口：將與南韓談出「一些結果」

相關新聞

龐大艦隊進逼！川普揚言若伊朗不放棄核武 下次襲擊將更慘烈

美國總統川普28日在真實社群發文，呼籲伊朗回到談判桌前，達成公平合理、對各方有利的協議，放棄發展核武，「時間正流失，這事...

AI熱潮點火！SK海力士2025年獲利締新猷 先進記憶體產品需求旺

南韓記憶體大廠SK海力士2025年的獲利締造歷史新猷，主因為應用在人工智慧（AI）伺服器與資料中心的高頻寬記憶體（HBM...

印度爆發立百病毒疫情 亞洲多國機場緊急加強篩檢

印度出現兩起致命性立百病毒病例後，引發亞洲多國或地區關注，泰國、新加坡、香港、馬來西亞及尼泊爾當局已加強機場篩檢，以防止...

收受統一教賄賂案 南韓前第一夫人金建希判刑

南韓首爾中央地方法院廿八日宣判，前總統尹錫悅的妻子金建希因收受統一教賄賂，處有期徒刑一年八個月，成為南韓前總統夫婦均被判...

威脅伊朗放棄核武 川普：艦隊開過去了 快點談判

美國總統川普廿八日在真實社群發文，呼籲伊朗回到談判桌前，達成公平合理、對各方有利的協議，放棄發展核武，「時間正流失，這事...

陸移動黃海構造物 南韓表歡迎

南韓總統李在明結束對大陸訪問三周後，大陸外交部廿七日於記者會上表示，正在移動設在黃海的管理平台。就此，南韓總統府青瓦台昨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。