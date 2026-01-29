德意志銀行捲入洗錢案 Q4財報公布前遭檢警搜索

中央社／ 法蘭克福28日綜合外電報導

德國檢警今天搜索德國最大銀行德意志銀行（Deutsche Bank）位於法蘭克福的總部及柏林辦公室，調查洗錢相關罪嫌，時值德意志銀行公布2025年第4季財報前夕。

法新社引述「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung）報導，德意志銀行與俄羅斯億萬富豪商人阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）相關公司進行業務往來時疑涉犯罪，為此遭到調查。

新聞網站「明鏡周刊」（Der Spiegel）則指出，在法蘭克福的搜索行動於上午10時許展開，約30名便衣調查人員參與其中。

檢方證實突襲搜索德意志銀行，但未點名誰被鎖定。

法蘭克福檢察官辦公室表示，正在調查「未知的責任人及德意志銀行員工」，理由為涉嫌洗錢及「洗錢防制法」（Anti-Money Laundering Act）下其他相關指控。

辦公室發言人在發給法新社的聲明中指出：「過去，德意志銀行與一些外國公司維持業務往來…這些公司本身被懷疑曾被用於實現洗錢目的。」

聲明表示，這項調查由專責經濟犯罪的單位與聯邦警察聯手進行。

德意志銀行發言人證實遭突襲搜索，並表示銀行「全力配合檢方」，但拒絕進一步說明。

阿布拉莫維奇在俄羅斯入侵烏克蘭後，遭到歐盟制裁。而根據金融界消息人士，這次調查跟據稱在2013至2018年犯下的罪行有關。

南德日報則指出，德意志銀行涉嫌未及時通報疑似洗錢行為而被調查。

德意志銀行 法蘭克福 洗錢

延伸閱讀

助陸資來台設立線上博奕 騰雲公司負責人涉洗錢聲押禁見

陸資繞道來台經營線上博弈洗錢 調查局搜索拘提12人

餐飲公司涉助詐團洗錢案 北院裁定羈押禁見3人

知名餐飲公司涉助詐團洗錢案 北檢聲押禁見3被告

相關新聞

龐大艦隊進逼！川普揚言若伊朗不放棄核武 下次襲擊將更慘烈

美國總統川普28日在真實社群發文，呼籲伊朗回到談判桌前，達成公平合理、對各方有利的協議，放棄發展核武，「時間正流失，這事...

AI熱潮點火！SK海力士2025年獲利締新猷 先進記憶體產品需求旺

南韓記憶體大廠SK海力士2025年的獲利締造歷史新猷，主因為應用在人工智慧（AI）伺服器與資料中心的高頻寬記憶體（HBM...

收受統一教賄賂案 南韓前第一夫人金建希判刑

南韓首爾中央地方法院廿八日宣判，前總統尹錫悅的妻子金建希因收受統一教賄賂，處有期徒刑一年八個月，成為南韓前總統夫婦均被判...

威脅伊朗放棄核武 川普：艦隊開過去了 快點談判

美國總統川普廿八日在真實社群發文，呼籲伊朗回到談判桌前，達成公平合理、對各方有利的協議，放棄發展核武，「時間正流失，這事...

英相率團抵北京 今晤習近平、李強

緊接在愛爾蘭、加拿大、芬蘭領導人之後，英國首相施凱爾昨日下午抵達北京，展開為期四天對大陸的訪問，預計今天會見大陸國家主席...

陸移動黃海構造物 南韓表歡迎

南韓總統李在明結束對大陸訪問三周後，大陸外交部廿七日於記者會上表示，正在移動設在黃海的管理平台。就此，南韓總統府青瓦台昨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。