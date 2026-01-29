德意志銀行捲入洗錢案 Q4財報公布前遭檢警搜索
德國檢警今天搜索德國最大銀行德意志銀行（Deutsche Bank）位於法蘭克福的總部及柏林辦公室，調查洗錢相關罪嫌，時值德意志銀行公布2025年第4季財報前夕。
法新社引述「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung）報導，德意志銀行與俄羅斯億萬富豪商人阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）相關公司進行業務往來時疑涉犯罪，為此遭到調查。
新聞網站「明鏡周刊」（Der Spiegel）則指出，在法蘭克福的搜索行動於上午10時許展開，約30名便衣調查人員參與其中。
檢方證實突襲搜索德意志銀行，但未點名誰被鎖定。
法蘭克福檢察官辦公室表示，正在調查「未知的責任人及德意志銀行員工」，理由為涉嫌洗錢及「洗錢防制法」（Anti-Money Laundering Act）下其他相關指控。
辦公室發言人在發給法新社的聲明中指出：「過去，德意志銀行與一些外國公司維持業務往來…這些公司本身被懷疑曾被用於實現洗錢目的。」
聲明表示，這項調查由專責經濟犯罪的單位與聯邦警察聯手進行。
德意志銀行發言人證實遭突襲搜索，並表示銀行「全力配合檢方」，但拒絕進一步說明。
阿布拉莫維奇在俄羅斯入侵烏克蘭後，遭到歐盟制裁。而根據金融界消息人士，這次調查跟據稱在2013至2018年犯下的罪行有關。
南德日報則指出，德意志銀行涉嫌未及時通報疑似洗錢行為而被調查。
