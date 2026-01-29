聽新聞
收受統一教賄賂案 南韓前第一夫人金建希判刑

聯合報／ 編譯周辰陽高詣軒／綜合報導
南韓前第一夫人金建希（中）收賄相關案件一審宣判。美聯社
南韓前第一夫人金建希（中）收賄相關案件一審宣判。美聯社

南韓首爾中央地方法院廿八日宣判，前總統尹錫悅的妻子金建希因收受統一教賄賂，處有期徒刑一年八個月，成為南韓前總統夫婦均被判刑首例。至於金建希另涉操縱股價、無償接受民調數據等案，一審均判無罪。

金建希去年八月遭特別檢察官閔中基特檢組首次起訴，罪嫌包括操縱德意志汽車股價、干預尹錫悅所屬國民力量黨國會議員選舉提名，並透過法師全成培非法接受統一教相關人士請託等，違反「資本市場法」、「政治資金法」及「特定犯罪加重處罰法」。

法院一審結果僅認定，金建希二○二二年收受香奈兒包與項鍊的行為有罪，除判上述刑期，也沒收涉案項鍊並追繳一二八一點五萬韓元（約台幣廿八萬元）。但這與特檢組去年十二月對金建希求刑十五年、罰金廿億韓元（約台幣四三九○萬元）並追繳約九點四八億韓元（台幣二○八○萬元）相去甚遠。

法院宣判說，作為與總統最親近者，第一夫人可對總統施加重大影響，是和總統一起代表國家的象徵性人物，被告卻利用自身地位追求營利，未能拒絕統一教方面的請託及該教提供的奢侈品，收受後還只急著顧及個人治裝。

金建希透過律師說，將謙卑接受法院見解，再次向各界致歉。金建希律師表示團隊將討論是否上訴。特檢組則說無法接受，將提上訴。

就金建希收賄案相關判決，統一教前世界本部長尹英鎬廿八日也因賄賂被判一年兩個月，收受統一教賄賂的國民力量黨議員權性東判刑兩年。

尹錫悅十六日已因妨害逮捕案被判刑五年，是他所涉八起刑事訴訟首項判決；另，遭求處死刑的「內亂首謀罪」案預計二月一審宣判。

