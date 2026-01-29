聽新聞
威脅伊朗放棄核武 川普：艦隊開過去了 快點談判

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

美國總統川普廿八日在真實社群發文，呼籲伊朗回到談判桌前，達成公平合理、對各方有利的協議，放棄發展核武，「時間正流失，這事關重大！」川普還說，過去就曾敦促伊朗達成協議，伊朗不要，結果美國去年六月發動「午夜重錘」行動重創伊朗，「下次襲擊將更慘烈」！

川普聲稱，以美國航空母艦「林肯號」為首的龐大艦隊正駛向伊朗，其規模甚至超過先前派往委內瑞拉的艦隊，「就像對待委內瑞拉一樣，這支艦隊已做好準備，隨時可以迅速完成任務，必要時甚至會訴諸武力」，希望伊朗盡快達成協議，不要重蹈覆轍。

美國軍方廿六日表示，林肯號航艦打擊群已抵達中東。去年六月，美軍已空襲伊朗三處核設施

美國廿七日還宣布將會在中東舉行大規模、為期數日的空軍軍事演習。美國中央司令部轄下負責該區域部隊運作的空軍單位在聲明中表示，這次演習將「展示於中東地區部署、分散和持續戰鬥空中力量的能力」。

演習的具體日期及地點尚未公布。除了航艦打擊群之外，五角大廈也正在調派戰機和防空系統至中東地區。

伊朗方面則警告外界勿介入其局勢，還說這類戰艦的部署不會影響伊朗防衛國家的決心。伊朗駐聯合國代表團廿八日在社群媒體Ｘ聲明，伊朗準備好與美國對話，但若受到挑釁，伊朗將採取自衛。

伊朗去年十二月底爆發抗議活動，最初源於經濟不滿，後來轉變為反政府的大規模示威，在伊朗政府強力鎮壓下趨於平息。美國人權團體表示，已確認有超過六千人在抗議活動中死亡，還說正調查逾一萬七千起可能的死亡案例。

川普曾多次威脅要對伊朗發動軍事打擊，以回應鎮壓行動。

