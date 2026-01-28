龐大艦隊進逼！川普揚言若伊朗不放棄核武 下次襲擊將更慘烈
美國總統川普28日在真實社群發文，呼籲伊朗回到談判桌前，達成公平合理、對各方有利的協議，放棄發展核武，「時間正流失，這事關重大！」川普還說，過去就曾敦促伊朗達成協議，伊朗不要，結果美國去年6月發動「午夜重錘」行動重創伊朗，「下次襲擊將更慘烈」！
川普聲稱，以美國航母「林肯號」為首的龐大艦隊正駛向伊朗，其規模甚至超過先前派往委內瑞拉的艦隊，「就像對待委內瑞拉一樣，這支艦隊已做好準備，必要時可以迅速、以蠻力完成任務」，希望伊朗盡快達成協議，不要重蹈覆轍。
美國軍方26日表示，林肯號航艦打擊群已抵達中東。去年6月，美軍已空襲伊朗3處核設施。
伊朗駐聯合國代表團28日在社群媒體X聲明，伊朗準備好與美國對話，但若受到挑釁，伊朗將採取自衛。
