哈瑪斯襲以色列南部逾兩年 以為最後加薩人質舉行葬禮

中央社／ 以色列邁塔爾28日綜合外電報導

數百名含著淚水的哀悼者擠滿以色列南部一座體育場，參加吉維利（Ran Gvili）的葬禮。吉維利是最後一位加薩人質，他的安葬象徵2023年哈瑪斯（Hamas）攻擊事件爆發後，這段全國痛苦時期的結束。

法新社報導，以色列軍方26日將吉維利的遺體帶回國內。吉維利當時陣亡，遺體在10月7日遭哈瑪斯武裝分子帶進加薩，這起攻擊引發持續兩年多的災難性戰爭。

吉維利的遺像掛在邁塔爾（Meitar）鎮體育場內，這裡是這位年僅24歲警員的家鄉，也是他最後安息之地。

在肅穆的人群前，包括哭泣的家屬、總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與總統赫佐格（IsaacHerzog），吉維利的靈柩覆蓋著以色列國旗。

吉維利的母親說，「我一直希望你能自己走回家，是這股希望讓我有力量支撐下去」，並表示吉維利是「第一個離開、最後一個回來的人」。

「兩年又四個月來，我們不斷談論著你，你也成為全國人民共同的孩子。」

「你永遠與我同在。」

吉維利是警方特別巡邏隊雅薩姆（Yassam）成員，當時因準備接受肩部手術而請病假，但在哈瑪斯攻擊以色列南部時，仍立刻取槍趕往現場。

當天共有251名人質被武裝分子擄走，吉維利是最後一位遺體仍被扣押在巴勒斯坦領土加薩的以色列人。

