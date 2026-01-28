AI熱潮點火！SK海力士2025年獲利締新猷 先進記憶體產品需求旺

快訊

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
AI熱潮帶動下，SK海力士2025年獲利創新高。路透
南韓記憶體大廠SK海力士2025年的獲利締造歷史新猷，主因為應用在人工智慧（AI）伺服器與資料中心的高頻寬記憶體（HBM）需求暴增。

SK海力士28日發布2025年財報，營業利益較2024年勁增一倍多至47.2兆韓元（331億美元），營收則增加46.8%至97.15兆韓元（682億美元），雙雙超越市場預期。該公司預定29日舉行法說會。

SK海力士創紀錄的財報表現，歸功於AI加速器的先進記憶體產品需求旺盛，例如HBM，傳統記憶體價格隨之上漲也挹注業績

單是在去年第4季，SK海力士的營業利益比去年同期激增137.1%至19.17兆韓元，營收則跳增66.1%至32.83兆韓元。

SK海力士指出，隨著AI市場重心從訓練轉向推論，同時分散式架構需求擴大，記憶體的重要性將進一步提升。因此，不僅高效能記憶體如HBM的需求預料將持續成長，包括伺服器DRAM與NAND在內的整體記憶體產品需求也將同步攀升。

該公司也宣布註銷12.24兆韓元的庫藏股，以提高對股東的回報。

業績 南韓 SK海力士

