快訊

政大高材生遭運將丟包台64線慘死 教師悼念：在他身上看見真正熱情

ASML好到爆、黃金站上5,300美元大關 台指期夜盤大漲突破33K

明清晨輻射冷卻「低溫跌破10度」 周六冷空氣恐達大陸冷氣團等級

大批白俄走私氣球再闖立陶宛 一晚42次創今年新高

中央社／ 維爾紐斯28日專電

立陶宛官員表示，白俄羅斯走私集團27日晚間放飛大批香菸走私氣球，當局透過雷達偵測到42次氣球飛行紀錄，為今年新高，維爾紐斯國際機場因此3度關閉，影響超過1700名旅客；一名員警在攔截走私集團回收貨物時遭撞傷。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，立陶宛國家危機管理中心（National Crisis Management Centre）主任維爾曼塔斯（Vilmantas Vitkauskas）今天指出，今年以來立陶宛有6天偵測到氣球活動，但那些事件涉及的飛行氣球較少，也未對民航安全構成威脅。

根據LRT報導，維爾曼塔斯表示這波行動可能是在白俄羅斯當局知情下進行。他說，截至今天上午，已發現8個走私氣球、拘留4人，並找到多個氣球殘骸，執法與安全部門已加強部署，以攔截走私集團回收貨物並防止類似事件再度發生。

國家危機管理中心表示，維爾紐斯國際機場於27日深夜因氣球飛行，3度暫停起降作業。當雷達偵測顯示風險解除後機場即重新開放，以降低對航空運輸的衝擊。

報導指出，其中一個走私氣球降落在維爾紐斯市中心內里斯河附近。走私集團試圖回收貨物時發現警方在場，車輛在逃離現場過程中撞傷一名警員，警方並在現場查扣1500包印有白俄羅斯稅票的走私香菸。

去年秋冬以來，來自白俄羅斯的走私氣球多次迫使維爾紐斯機場暫停運作。立陶宛於去年12月中旬宣布國家進入緊急狀態，部分政治人物形容相關行動為白俄羅斯政權對立陶宛發動的「混合攻擊」。

白俄羅斯 走私 立陶宛

延伸閱讀

竹聯幫齊興會堂口藏6600萬元大麻 泰女行李藏毒走私來台

疑白俄私菸氣球再闖立陶宛 維爾紐斯機場一度關閉

NBA／前湖人潛力鋒線離開立陶宛 被交易至快艇G聯盟

立陶宛自由捍衛者日追思殉難者 維爾紐斯點燃篝火

相關新聞

美襲委國擒馬杜洛 反成金正恩夢魘？前北韓外交官：是最糟糕的情境

前北韓駐哈瓦那外交官李日奎今天告訴法新社，美國本月推翻委內瑞拉前總統馬杜洛的戲劇性行動，可能讓北韓領導人金正恩感受到自己...

AI熱潮點火！SK海力士2025年獲利締新猷 先進記憶體產品需求旺

南韓記憶體大廠SK海力士2025年的獲利締造歷史新猷，主因為應用在人工智慧（AI）伺服器與資料中心的高頻寬記憶體（HBM...

泰人氣最高總理候選人點名台積電 盼深化與台灣關係

泰國2月8日舉行大選，目前民調最高的人民黨首席總理候選人納塔彭今天表示，泰國與台灣關係良好，未來若執政，盼深化與台灣在科...

美國伊朗關係緊張…美軍將在中東大規模軍演 航空母艦打擊群已抵達

美國今天宣布，將在中東舉行大規模、為期數日的空軍軍事演習。此時正值華盛頓與德黑蘭，因伊朗致命鎮壓反政府示威而關係緊張之際

金建希收賄案判決出爐 南韓統一教高層、議員賄賂皆被判刑

南韓前第一夫人金建希收賄相關案件今天陸續進行一審宣判，統一教前世界本部長尹英鎬因賄賂被判處1年2個月有期徒刑；收受統一教...

影／印度包機墜毀「殘骸散落、濃煙滾滾」 西部高官5人全罹難

印度民航總局（DGCA）表示，西部馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）副首席部長巴瓦爾（Ajit Pawar）乘坐的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。