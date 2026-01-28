快訊

泰人氣最高總理候選人點名台積電 盼深化與台灣關係

中央社／ 曼谷28日專電
泰國2月8日舉行大選，目前民調最高的人民黨首席總理候選人納塔彭今天表示，泰國與台灣關係良好，未來若執政，盼深化與台灣在科技與經貿領域的合作，並希望與台積電攜手發展半導體產業，推動泰國經濟。

距2月8日泰國大選僅剩不到兩週，泰國人民黨（People's Party）首席總理候選人納塔彭（NatthaphongRuengpanyawut）在各項民調的支持度排名第一。他今天在曼谷一間市場掃街拜票時，接受中央社專訪，暢談泰國與台灣的關係，以及若領導泰國政府將如何與台灣互動。

納塔彭指出，人民黨主張以促進人權與國際法為核心，奉行以原則為基礎的外交政策。他說，泰國與台灣關係良好，若未來擔任總理，「希望進一步（與台灣）發展關係，建立更多的商業合作」。

當被問及泰國與台灣在科技產業的合作機會時，納塔彭指出，人民黨提出的一項政策是要促進泰國半導體產業的發展，因此「非常希望與台灣的台積電合作，並在泰國發展這項產業」。

在國際局勢方面，納塔彭認為，危機中蘊藏機會，並指現在正是如泰國這樣的「中等強國」的機會。他說：「我們可以與歐盟或東協開展合作，泰國地理位置優越，可以促進東協智慧電網的發展。」

他強調，東協需要乾淨能源，例如新加坡有許多AI資料中心，也需要大量的乾淨能源，因此泰國可以利用這個趨勢，在其他國家推廣新的產業。

針對台海局勢，納塔彭告訴中央社，他認為，世上任何國家維持穩定相當重要，和平也至關重要。他說，推動人類進步的核心，在於和平與經濟發展，而非戰爭，並強調「無論貿易戰或真正的戰爭，對人類都沒益處」。

另外，納塔彭也談到泰國國內政治改革的迫切性。納塔彭表示，此次大選是泰國選民的一次關鍵機會，能透過選票推動政治改革，為國家帶來真正的改變。

納塔彭告訴中央社，泰國遇到的真正挑戰在於泰國的「國家權力正被濫用」。他指出，國家正受到一股看不見的力量影響政治運作，這是為何人民黨認為必須修憲，使政治體制更為完善，他並強調，這次選舉是泰國人民真正改變國家的機會。

泰國2月8日大選同一天也將舉行全國公投，決定是否同意制定新憲法。

泰國 大選

