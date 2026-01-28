美國伊朗關係緊張…美軍將在中東大規模軍演 航空母艦打擊群已抵達
美國今天宣布，將在中東舉行大規模、為期數日的空軍軍事演習。此時正值華盛頓與德黑蘭，因伊朗致命鎮壓反政府示威而關係緊張之際。
法新社報導，這項宣布的前一天，美國「林肯號」（Abraham Lincoln）航空母艦打擊群已抵達中東，這將大幅提升美國在當地的軍事火力。
美國中央司令部（US Central Command）轄下負責該區域部隊運作的空軍單位在聲明中表示，這次演習將「展示於中東地區部署、分散和持續戰鬥空中力量的能力」。
演習的具體日期及地點尚未公布。
伊朗的抗議活動自2025年12月底爆發，最初源於經濟不滿，後來轉變為反政府的大規模示威，從1月8日開始連續數日爆發大規模街頭示威。
美國人權團體表示，已確認有超過6000人在抗議活動中死亡，還說正調查逾1萬7000起可能的死亡案例。
