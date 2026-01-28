影／印度包機墜毀「殘骸散落、濃煙滾滾」 西部高官5人全罹難

快訊

中央社／ 孟買28日綜合外電報導
印度民航總局（DGCA）表示，西部馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）副首席部長巴瓦爾（Ajit Pawar）乘坐的包機今天墜毀起火，機上5人全數罹難。 路透社
印度民航總局（DGCA）表示，西部馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）副首席部長巴瓦爾（Ajit Pawar）乘坐的包機今天墜毀起火，機上5人全數罹難。 路透社

印度民航總局（DGCA）表示，西部哈拉什特拉邦（Maharashtra）副首席部長巴瓦爾（Ajit Pawar）乘坐的包機今天墜毀起火，機上5人全數罹難。

路透社引述相關媒體報導，出身政治世家的巴瓦爾當時正前往家鄉選區，為地方選舉活動站台。

印度民航總局表示，除了巴瓦爾罹難，他的兩名幕僚和兩名機組人員也喪生。

初步聲明還說：「機上無人生還。」

巴瓦爾在邦政府中支持總理莫迪（Narendra Modi）所屬的印度人民黨（Bharatiya Janata Party），2023年領導一個從國民大會黨（Nationalist Congress Party）分裂出去的派系。

現場影片顯示，飛機部分燃燒的殘骸散落在一片空地上，濃煙滾滾。

相關媒體報導說，巴瓦爾的包機自金融重鎮孟買（Mumbai）出發，當時試圖在約250公里外的家族勢力範圍巴拉馬蒂（Baramati）緊急降落，原定在當地輔選。

美國冬季風暴肆虐東部與中部 14州酷寒38人罹難

