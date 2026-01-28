影／印度包機墜毀「殘骸散落、濃煙滾滾」 西部高官5人全罹難
印度民航總局（DGCA）表示，西部馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）副首席部長巴瓦爾（Ajit Pawar）乘坐的包機今天墜毀起火，機上5人全數罹難。
路透社引述相關媒體報導，出身政治世家的巴瓦爾當時正前往家鄉選區，為地方選舉活動站台。
印度民航總局表示，除了巴瓦爾罹難，他的兩名幕僚和兩名機組人員也喪生。
初步聲明還說：「機上無人生還。」
巴瓦爾在邦政府中支持總理莫迪（Narendra Modi）所屬的印度人民黨（Bharatiya Janata Party），2023年領導一個從國民大會黨（Nationalist Congress Party）分裂出去的派系。
現場影片顯示，飛機部分燃燒的殘骸散落在一片空地上，濃煙滾滾。
相關媒體報導說，巴瓦爾的包機自金融重鎮孟買（Mumbai）出發，當時試圖在約250公里外的家族勢力範圍巴拉馬蒂（Baramati）緊急降落，原定在當地輔選。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言