美襲委國擒馬杜洛 反成金正恩夢魘？前北韓外交官：是最糟糕的情境

中央社／ 首爾28日綜合外電報導
李日奎表示，美國本月推翻委內瑞拉前總統馬杜洛的戲劇性行動，可能讓北韓領導人金正恩（圖）感受到自己同樣容易淪為「斬首行動」的目標。 法新社
北韓駐哈瓦那外交官李日奎今天告訴法新社，美國本月推翻委內瑞拉前總統馬杜洛的戲劇性行動，可能讓北韓領導人金正恩感受到自己同樣容易淪為「斬首行動」的目標。

李日奎（Lee Il-kyu，譯音）曾於2019年到2023年擔任北韓駐古巴政治參贊。他在一場內容廣泛的專訪中表示，華府在卡拉卡斯閃電移除馬杜洛（Nicolas Maduro），對他的前上司金正恩（Kim Jong Un）而言，是最糟糕的情境。

李日奎說：「金正恩肯定覺得，所謂的『斬首行動』實際上有可能發生。」李日奎現在任職於首爾一家獲得國家資助的智庫。

長期以來，北韓領導階層一直指控華府圖謀推翻其政權，並表示發展核武與飛彈計畫是必要的，是為了嚇阻據稱華府推動的政權更迭行動。

但於2023年11月叛逃到南韓的李日奎告訴法新社，馬杜洛遭到推翻，將讓極度重視安全的北韓領導階層感到恐慌。

李日奎說，金正恩將「針對自身安全與遭遇攻擊時的應對措施，徹底改革整個體系」。

李日奎過去在哈瓦那任職期間，負責在拉丁美洲推廣北韓利益。他曾在備受矚目的談判中扮演關鍵角色，包括在2013年協助解救一艘遭扣押於巴拿馬的北韓船隻，並因此獲得金正恩親自表揚。

他最後的任務之一是阻止古巴與南韓建立外交關係，但最終以失敗收場。然而，他對北韓體制的深切不滿，使他成為近年來級別最高的脫北外交官之一。

北韓 馬杜洛 金正恩 委內瑞拉 南韓 川普 美國

