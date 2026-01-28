快訊

俄國士兵「穿企鵝裝」防偵測 下秒遭烏軍無人機炸死

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
俄羅斯一名士兵近日在戰場上穿著「企鵝裝」般的奇特裝備，試圖避免烏克蘭無人機偵測，但仍遭到熱感應鎖定後炸死，事發影片在社群瘋傳。圖/擷自@conflict_live在X的影音
俄羅斯一名士兵近日在戰場上穿著「企鵝裝」般的奇特裝備，試圖避免烏克蘭無人機偵測，但仍遭到熱感應鎖定後炸死，事發影片在社群瘋傳。圖/擷自@conflict_live在X的影音

俄羅斯一名士兵近日在戰場上穿著「企鵝裝」般的奇特裝備，試圖避免烏克蘭無人機偵測，但仍遭到熱感應鎖定後炸死，事發影片在社群瘋傳。

太陽報報導，從第一人稱視角無人機影像可見，這名士兵披著疑似具阻隔熱訊號功能的斗篷，在積雪覆蓋的空地上獨自行走；斗篷兜帽拉高後形成類似帝王企鵝的輪廓，但雙腳仍不時露出。隨後影片可見，烏方操作員隨後鎖定其位置，無人機俯衝逼近後引爆，這名士兵慘被爆頭，顯見偽裝未能發揮隱形效果。

報導稱，俄軍近來傳出使用被喻為「隱形斗篷」或熱阻隔披風，意圖降低被熱成像無人機發現的機率，但實戰效果有限，仍可能因輪廓、移動軌跡或局部熱源外露而被辨識。

紐約時報27日報導，俄烏戰爭將在2月24日屆滿4年，根據華府智庫戰略暨國際研究中心27日公布研究指出，俄軍近120萬人、烏軍接近60萬人已經陣亡、受傷或失蹤；若將兩國合計，整體傷亡人數接近180萬。

俄烏戰具體傷亡一直難以核實，原因在於外界普遍認為俄羅斯經常低報死傷，而烏克蘭也不公開官方數字。CSIS研究是以美國和英國根據多項來源估算而出。

此外，CSIS提到，俄羅斯仍在烏克蘭戰場上緩慢推進，部分地區的推進速度約為每天50到230英尺（約15公尺到70公尺）。

